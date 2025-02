Aprobado un anteproyecto de ley para combatir los "deep fake" y exigir transparencia a los medios

Publicado por acn Verificado por Creado: Actualizado:

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un anteproyecto de ley para adaptar la legislación española a la normativa europea sobre servicios digitales y medios de comunicación. Entre otros elementos, se busca combatir los "deep fake" o mejorar la transparencia de los algoritmos en las redes. Según ha detallado el ministro de Transformación Digital, Óscar López, la iniciativa quiere mejorar la "gobernanza democrática" de los servicios de comunicación para proteger los "derechos fundamentales" de la ciudadanía a través de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC). Entre otras medidas, se quiere obligar a las empresas a que combatan prácticas de desinformación o de suplantación con tecnologías de Inteligencia Artificial (IA)

"La ley europea d'IA ya fija la prohibición del uso de deep fakes, para que se vaya sabiendo. El reglamento europeo de IA ya obliga a los creadores de audio o vídeo a que identifiquen un contenido generado por IA que muestre a personas reales diciendo o haciendo cosas que no son reales o en contextos que no son reales", ha avisado López después de la reunión semanal del ejecutivo. En este sentido, ha remarcado que el objetivo es defender a los ciudadanos para que no se use la imagen de nadie "en ningún contexto que no sea real".

Con respecto a los medios, López ha apuntado que se fijará un "registro de medios" que dependerá de la CNMC y que, tal como fija Europa, exigirá transparencia sobre su propiedad y la publicidad institucional que reciben. "Lo que hacemos con esta ley es atribuir la competencia a la CNMC para que tenga este registro y haya transparencia", ha expuesto. "Esta es una ley importante que refuerza los derechos de los ciudadanos en un contexto como el actual, donde hemos visto retrocesos en los sistemas de verificación de las redes sociales o los medios. La directiva europea es un gran escudo que nos protege a todos y será de aplicación a España", ha afirmado.

Preguntado por si la CNMC será la encargada de definir qué es un medio de comunicación, López ha remarcado que la UE ya exige que haya un "registro" con datos sobre la propiedad y los recursos públicos que reciben los medios. Según su opinión, es positivo que esta tarea sea competencia de una entidad "independiente" como la CNMC. "La palabra es transparencia", ha destacado.