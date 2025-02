Cuál es el efecto del vinagre de manzana en los riñones

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El vinagre de manzana, un producto estrella en el mundo del bienestar y la alimentación saludable, se ha convertido en un tema de interés debido a las diversas propiedades que se le atribuyen, como la regulación del azúcar en sangre, la mejora del metabolismo y la protección contra ciertas enfermedades. Sin embargo, la evidencia científica respecto a sus beneficios sigue siendo limitada y, en algunos casos, contradictoria.

Según Medline Plus, el sitio de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, el vinagre de manzana se obtiene mediante la fermentación del jugo de manzanas trituradas, lo que da lugar a la formación de ácido acético y algunos nutrientes como las vitaminas B y C. Aunque su uso en la cocina es común, también se ha utilizado tradicionalmente con fines medicinales, a pesar de la falta de respaldo científico sólido en la mayoría de los casos.

Por otro lado, especialistas de Mayo Clinic advierten que muchas de las afirmaciones sobre los beneficios del vinagre de manzana para la salud carecen de pruebas contundentes y que, en cantidades excesivas, su consumo puede generar efectos adversos.

Cómo afecta el vinagre de manzana a los riñones

El vinagre de manzana puede influir en la salud renal, principalmente debido a su capacidad para reducir los niveles de potasio en el organismo. Medline Plus señala que su consumo prolongado en grandes cantidades puede provocar hipopotasemia, una condición caracterizada por bajos niveles de potasio en la sangre. Este mineral es esencial para el correcto funcionamiento de los riñones, ya que ayuda a regular la presión arterial y la filtración de desechos.

Las personas con enfermedad renal crónica deben ser especialmente cautelosas con el consumo de vinagre de manzana, ya que su organismo tiene una capacidad reducida para eliminar ácidos del cuerpo. Esto podría generar una sobrecarga en los riñones y contribuir a un mayor deterioro de su función. Además, el vinagre de manzana podría interactuar con ciertos medicamentos diuréticos o "pastillas de agua", intensificando la pérdida de potasio y aumentando el riesgo de desequilibrios electrolíticos.

Efecto del vinagre de manzana en el hígado

El hígado es otro órgano que podría verse afectado por el consumo frecuente de vinagre de manzana. Algunos estudios en animales sugieren que el ácido acético presente en el vinagre puede ayudar a reducir la acumulación de grasa en el hígado, lo que en teoría beneficiaría a personas con hígado graso no alcohólico. No obstante, hasta el momento, no hay suficiente evidencia en humanos que confirme estos efectos.

Mayo Clinic advierte que el consumo excesivo de vinagre de manzana puede generar una sobrecarga en el metabolismo hepático debido a su acidez. En personas con afecciones hepáticas preexistentes, como hepatitis o cirrosis, este producto podría no ser recomendable sin la supervisión de un profesional de la salud. Además, su impacto en el equilibrio ácido-base del cuerpo podría generar acidosis metabólica en casos extremos, afectando tanto al hígado como a otros órganos.

¿Es el vinagre de manzana un aliado para perder peso?

Uno de los usos más populares del vinagre de manzana es como complemento para la pérdida de peso. Algunas investigaciones han encontrado que el ácido acético puede influir en el metabolismo, aumentando la sensación de saciedad y reduciendo la ingesta calórica. Medline Plus menciona que el vinagre de manzana podría ayudar a disminuir los niveles de azúcar en sangre después de una comida, lo que teóricamente podría contribuir a un mejor control del peso.

Sin embargo, desde Mayo Clinic enfatizan que no hay pruebas sólidas de que el vinagre de manzana tenga un impacto significativo en la pérdida de peso a largo plazo. Un estudio en humanos mostró que su consumo diario ayudó a reducir la grasa abdominal en un período de 12 semanas, pero la pérdida de peso fue modesta. Además, tomar vinagre de manzana sin diluir puede generar problemas digestivos, irritación en la garganta y debilitamiento del esmalte dental.

Personas que deben evitar o limitar el consumo de vinagre de manzana

A pesar de que el vinagre de manzana es seguro para la mayoría de las personas cuando se consume en cantidades moderadas, hay ciertos grupos que deben evitarlo o consumirlo con precaución: