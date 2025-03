Desigualdad en tareas y cuidados: solo el 18,6% de los leridanos mayores de 16 años dicen asumir la mayor parte del trabajo doméstico

Publicado por Laura García Redactora Segre Imágenes: Magdalena Altisent Creado: Actualizado:

Las mujeres dedican 15 horas más a la semana que los hombres a las tareas de casa y a la crianza. Así reza uno de los mensajes que se incluyen dentro de la campaña institucional del departamento de Igualdad y Feminismos con motivo del 8M, bajo el lema Tan senzill como feminisme. Una realidad que avalan las estadísticas. Según los últimos datos publicados por el INE, correspondientes a 2021, la igualdad en el cuidado del hogar y de la familia está aún lejos. Así, la Encuesta de Características Esenciales de la Población y Viviendas señala que solo el 18,6% de los leridanos mayores de 16 años aseguran asumir la mayor parte de las tareas domésticas. Un porcentaje que en el caso de las mujeres en la misma franja de edad se eleva hasta el 51,5%.

Por lo que respecta a los hombres, el porcentaje de los que asumen una carga importante y de los que admiten que no participan en nada, que se sitúa en el 15,3% (cuando en en las mujeres es del 5,18%), es prácticamente el mismo. Si solo se observan los datos sobre la población que asegura que no hace nada en casa, es significativo que en la franja de edad de los 40 a los 59 años el porcentaje sea del 10,3% de los hombres y en las mujeres no llega ni al 1%. En el lado contrario, de las personas que asumen la mayor parte del trabajo doméstico, a partir de los 60 años, lo hacen el 17,94% de los hombres frente al 63% de las mujeres. La estadística del INE también contempla el cuidado de menores o personas dependendientes de la población que convive con otras personas. Solo el 2,41% de los leridanos asegura que asume la mayor parte de la carga frente al 15,9% de las mujeres.

Precisamente, Oxfam Intermón publicó ayer un informe que señala que un 37,1% de las mujeres en España asume siempre o casi siempre el cuidado de los hijos e hijas frente a un 5,6% de los hombres. Asimismo, indica que el 39% de las mujeres se hace cargo de forma habitual del cuidado cotidiano de personas mayores o en situación de dependencia, frente al 24% de los hombres. Entre otros datos, el informe también muestra que el 50,9% de las mujeres se declaran satisfechas con su vida laboral, frente al 65,5% de los hombres. Asimismo, revela que las mujeres hacen menos ejercicio, tienen más déficit de sueño y disfrutan menos tiempo de ocio que los hombres. Además, el 9,4% de las mujeres señala dedicarse exclusivamente al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado frente al 0,4% de los hombres.

Tàrrega hace memoria histórica del movimiento feminista

El ayuntamiento de Tàrrega hará memoria histórica del movimiento feminista en el marco del 8M con la edición de un libreto divulgativo además de ocho carteles reivindicativos y un programa de actividades que comenzarán el sábado con el acto institucional en la plaza Major y con iniciativas hasta el próximo 22 de marzo. Por su parte, Balaguer acogerá mañana el acto institucional en la plaza del Mercadal. Por la tarde, a partir de las 17.00 horas, el centro cívic Eixample acogerá el espectáculo Dones en dansa, a cargo de Factoria del Moviment, y a las 19.00 horas se hará el taller Cosim en tribu. El sábado se ha programado la charla Sostres de vidre i baixa representativitat de les dones al món de la sardana i la cobla a las 12.00 horas. Mientras, el ayuntamiento de Les Borges Blanques ha diseñado un programa de acciones para conmemorar el 8M que se alargarán durante marzo, abril y mayo con teatro, charlas, documentales y espacios de debate para reflexionar y cuestionar.