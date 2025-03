Un estudio desmonta la creencia de que el vino tinto es más saludable que el blanco

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Un nuevo estudio científico publicado recientemente en la revista especializada 'Nutrients' ha desmontado la creencia popular de que el vino tinto es más saludable que el blanco. Los investigadores, tras analizar datos de casi 96.000 personas procedentes de 42 estudios observacionales, no hallaron evidencias concluyentes de que el vino tinto reduzca el riesgo de cáncer en comparación con el blanco. Sin embargo, el consumo de vino blanco sí mostró un incremento del 22% en el riesgo de desarrollar cáncer de piel, una diferencia significativa que ha sorprendido a los expertos.

Eunyoung Cho, profesora asociada de Epidemiología y Dermatología en la Universidad de Brown (Estados Unidos) y codirectora del estudio, explicó: "Nuestro análisis incluyó el mayor número posible de estudios epidemiológicos publicados que exploraban por separado la relación entre el consumo de vino tinto y blanco y el riesgo de cáncer y los resultados no revelaron diferencias significativas en el riesgo de cáncer entre el vino tinto y el blanco en general. Sin embargo, sí se observó una distinción en lo que respecta al riesgo de cáncer de piel. En concreto, el consumo de vino blanco, pero no de vino tinto, se asoció a un mayor riesgo de cáncer de piel".

Aunque los investigadores no han podido determinar con exactitud por qué el vino blanco presenta esta asociación específica con el cáncer cutáneo, apuntan a posibles comportamientos de riesgo relacionados con su consumo, como el uso inadecuado de protección solar o la exposición a cabinas de bronceado. No obstante, estos factores no explican completamente por qué el vino blanco, en particular, sería el responsable de este incremento del riesgo.

Mayor riesgo en mujeres que consumen vino blanco

Otro hallazgo destacable del estudio fue la detección de una mayor correlación entre el consumo de vino blanco y el aumento del riesgo general de cáncer entre las mujeres. Este dato, según subrayan los autores, justifica la necesidad de realizar nuevas investigaciones para comprender los mecanismos subyacentes que podrían explicar esta diferencia de género en la respuesta al vino blanco.

Este metaanálisis, pionero en su campo, cuestiona seriamente la percepción generalizada sobre los supuestos beneficios para la salud del vino tinto frente al blanco. Los científicos recuerdan que el alcohol, independientemente de su tipo, contiene etanol que se metaboliza en compuestos dañinos para el ADN y las proteínas, contribuyendo al desarrollo de diversos tipos de cáncer.

El impacto global del alcohol en el cáncer

Las cifras globales revelan la magnitud del problema: en 2020, el consumo excesivo de alcohol se vinculó con más de 740.000 casos de cáncer en todo el mundo, lo que representa aproximadamente el 4,1% de todos los diagnósticos oncológicos registrados ese año. Estos datos refuerzan la importancia de considerar el consumo de alcohol como un factor de riesgo significativo para el desarrollo de cáncer, independientemente del tipo de bebida alcohólica que se consuma.