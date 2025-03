La jueza avala la eutanasia de una joven y rechaza la oposición del padre

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La larga batalla legislativa para regular la eutanasia en España acabó el 18 de marzo de 2021 con la aprobación de la ley, pero ha seguido ante los tribunales con la lucha de personas enfermas para poder ejercer su derecho a terminar con su vida, la última Noela, cuya eutanasia avaló ayer una jueza. La titular del juzgado de lo contencioso número 12 de Barcelona ha respaldado la eutanasia de Noelia, una joven de 24 años afectada por una paraplejia a cuya muerte asistida había dado luz verde la Generalitat tras el primer juicio celebrado en España por el derecho a una muerte digna.

El padre de la joven, representado por el colectivo ultracatólico Abogados Cristianos, recurrió ante los tribunales y logró paralizar in extremis su muerte asistida cuando ya estaba programada, pero la última sentencia judicial desestima su recurso. Sin embargo, el abogado de la Fundación Abogados Cristianos, José María Fernández, que representa al padre de esta joven, anunció que presentará un recurso contra la sentencia y solicitará medidas cautelares para impedir que se ejecute la muerte asistida de la chica. La magistrada coincide con el criterio de la Fiscalía y de la Generalitat, que tras el juicio pidieron que se autorizara la eutanasia de Noelia, al entender que era fruto de una decisión autónoma y que la joven reúne los requisitos legales para la muerte asistida. Eso sí, discrepa de la Fiscalía al concluir que el padre de la joven no tenía legitimación para oponerse a su muerte asistida, un derecho que la jueza limita a los casos de menores o personas con discapacidad. “En el presente caso la beneficiaria de la prestación es una persona mayor de edad, y su padre no sólo no ha promovido ningún procedimiento de incapacitación, sino que tampoco ha aportado ninguna prueba de la presunta incapacidad”, abunda la jueza, por lo que no cree justificada “la defensa de un derecho personalísimo ajeno, como es el derecho a la vida”.

Por su parte, la presidenta de la asociación Dret a Morir Dignament de Catalunya, Cristina Vallès, señaló que la resolución confirma que pedir la eutanasia y morir dignamente “es un derecho personalísimo, que solo corresponde a la persona solicitante”. Por tanto, para Vallès, la decisión judicial “deja fuera la posibilidad de que una tercera persona pueda opinar y recurrir tu propia decisión”.