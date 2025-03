Los jóvenes de Down Lleida reclaman poder tomar sus propias decisiones

Decenas de personas se dieron cita ayer en la plaza Sant Frances de Lleida en el acto central para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down. La campaña de este año se ha centrado en el lema “Tan como tú”, para combatir los estereotipos sobre la discapacidad. Ester Nadal y Joan Sorribes, del grupo de jóvenes de Down Lleida, fueron los encargados de leer el manifiesto de este año, en el que reivindicaron que tienen los mismos derechos que cualquier persona y que necesitan más oportunidades. Un salario digno, una vida independiente, poder elegir su vivienda, su pareja o las actividades sociales, culturales y deportivas, fueron algunas de las reivindicaciones que hicieron. “Tenemos derecho a ser reconocidos por lo que somos capaces de aportar”, señaló Nadal, que acabó su intervención remarcando que “tenemos ideas propias y queremos que se nos escuche”. Por su parte, Sorribes insistió en la necesidad de tener más oportunidades y apostó por “una sociedad más inclusiva y poder formar parte de la comunidad, que nos ayude y a la que ayudemos”.

Al respecto, Olga Parés, presidenta de Down Lleida, destacó que la jornada sirve para visibilizar toda la labor que lleva a cabo la entidad, además de recaudar fondos para poder continuar con los proyectos que tienen en marcha. Entre ellos, el de vida independiente, además de seguir trabajando “por un envejecimiento inclusivo y activo”. Actualmente, la asociación atiende a unas 150 familias y cuenta con uno de los grupos de niños y niñas más numeroso de España, destacó Parés. Según explicó, desde la pandemia han nacido unos 10 niños y niñas. “Llevamos 30 años trabajando para acompañarlos, caminando a su lado, y nuestro objetivo sería cerrar, porque eso significaría que ya no nos necesitan, pero por desgracia todavía nos encontramos con muchas barreras”, señaló. Con campañas como #TanComoTú y otras iniciativas por el Día Mundial, las personas con síndrome de Down muestran cómo es su vida real, similar a la de cualquiera, para romper estereotipos y pedir que no se les infantilice y se apueste por su talento y sus capacidades.

La situación laboral es uno de los obstáculos para la inclusión del colectivo. Se estima que de las 23.000 personas en edad laboral que hay en el conjunto del Estado, solo un 5% está trabajando, según la Fundación Adecco.

Actividades, mesas con información y Cursa de Bombers

Durante toda la jornada, las plazas Sant Francesc y Ricard Viñes acogieron varias actividades como pintacaras, juegos, batucadas, actuaciones musicales así como una chocolatada y exhibiciones deportivas de gimnasia y de spinning. En Ricard Viñes también estuvo presente la Agrupació Cultural i Recreativa de los Bomberos de Lleida, con la actividad ‘El Laberint dels Bombers’ para los más pequeños. Asimismo, acompañados por el Marraquet Bomber y el grupo canino, aprovecharon para recordar que la Cursa de Bombers de Lleida tendrá lugar el próximo 6 de abril. También señalaron que una parte de la inscripción se destinará a Down Lleida.