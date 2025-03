Eclipse parcial de Sol este sábado: cómo y cuándo verlo en Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El sábado 29 de marzo tendremos la oportunidad de presenciar uno de los fenómenos astronómicos más fascinantes y esperados: un eclipse de Sol. En esta ocasión, será un eclipse parcial, en el que la Luna ocultará una parte del disco solar. Este fenómeno no será total en ningún lugar del planeta y se podrá observar parcialmente en diferentes regiones del nordeste de América, el noroeste de África y una gran parte de Europa.

Los eclipses solares siempre despiertan gran interés, ya que son espectáculos únicos y poco frecuentes. Para que se produzca un eclipse de Sol, hace falta que la Tierra, la Luna y el Sol se alineen casi a la perfección, con la Luna interponiéndose entre la Tierra y el Sol. En la mayoría de los casos, la Luna no llega a cubrir completamente el disco solar, dando lugar a un eclipse parcial. No obstante, cuando sus tamaños aparentes coinciden, puede llegar a ocultarlo totalmente, provocando un eclipse total. También existe el eclipse anular, en el que la Luna queda alineada, pero no cubre completamente el Sol, creando el efecto de un anillo brillante.

El lugar del planeta donde este eclipse parcial será más intenso será Akulivik, en el norte del Quebec, donde el Sol quedará cubierto aproximadamente en un 90%. A medida que nos desplazamos hacia el este, cruzando el Atlántico, el porcentaje de cobertura disminuye, situándose en torno al 25% en Cataluña. Eso provocará una reducción de la luz solar de un 16%, lo cual no hará que se haga oscuro, pero sí que se notará una ligera disminución del brillo del Sol.

En Lleida, el eclipse empezará en las 10.59 (hora oficial) y se alargará hasta las 12.38. El punto de máxima cobertura se producirá a las 11.47, cuando el Sol esté bien alto, permitiendo una buena observación del fenómeno.

Es importante recordar que nunca se tiene que mirar directamente al Sol sin protección, ya que puede causar daños irreversibles a la vista. Para disfrutar del eclipse con seguridad, hace falta utilizar filtros especiales como las gafas de eclipse o asistir a actividades organizadas por expertos en observatorios y agrupaciones astronómicas.