El nuevo DNI digital está disponible desde hoy: guía completa para tenerlo en tu móvil

La revolución en la identificación personal ha llegado a España. Desde las 8:00 horas de este miércoles, todos los ciudadanos españoles pueden obtener su DNI en formato digital a través de la aplicación MiDNI, impulsada por la Policía Nacional. Esta innovación, que ha quedado regulada mediante un real decreto publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), permite por primera vez acreditar la identidad mediante un teléfono móvil en diversos trámites presenciales, desde firmas ante notario hasta contratos de arrendamiento.

El proyecto, desarrollado por la Policía Nacional en colaboración con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, supone una modernización significativa en los servicios de documentación ciudadana. Según fuentes policiales, este avance representa "un salto cualitativo" en el proyecto de identidad digital, convirtiendo gratuitamente cualquier smartphone en un soporte de identidad "fehaciente" e "indubitada". Las autoridades han subrayado que, a partir de 2026, el DNI digital constituirá "un nuevo derecho" para todos los españoles, aunque siempre como complemento al documento físico tradicional, que seguirá siendo obligatorio renovar cuando caduque.

La aplicación ya está disponible para descarga y permite a los usuarios elegir qué información personal mostrar según el trámite que vayan a realizar, lo que supone un importante avance en materia de privacidad.

Requisitos y proceso para obtener el DNI digital

Para conseguir este nuevo documento digital, los ciudadanos deben cumplir una serie de requisitos previos. El fundamental es disponer de un DNI físico con certificado electrónico en vigor, es decir, contar con las claves de verificación activas. Este paso resulta imprescindible para realizar el registro inicial, que vinculará de forma inequívoca la identidad del ciudadano a un número de teléfono móvil específico.

El registro puede completarse a través de tres vías diferentes: mediante la web oficial www.midni.gob.es, en los Puestos de Actualización de Documentación (PAD) ubicados en comisarías y ayuntamientos, o presencialmente en cualquiera de las 290 Unidades de Documentación de la Policía Nacional distribuidas por todo el territorio español.

Una vez finalizado este trámite previo, el usuario ya puede descargar la aplicación MiDNI, la única plataforma oficial con respaldo legal que impide la manipulación o falsificación de los datos personales. Durante el proceso de alta, el sistema verifica que el DNI está correctamente asociado a ese número de teléfono mediante códigos de un solo uso que el ciudadano debe utilizar para completar la vinculación. Un aspecto importante a tener en cuenta es que solo se permite asociar un único DNI a cada número de teléfono móvil.

Si el usuario cambia de terminal, deberá repetir tanto el registro como la descarga de la aplicación en el nuevo dispositivo. Asimismo, en caso de extravío, pérdida o sustracción del documento físico, la información digital dejará de estar disponible una vez se haya presentado la correspondiente denuncia.

Funcionamiento y niveles de información del DNI digital

Contrariamente a lo que muchos podrían pensar, la aplicación MiDNI no muestra en la pantalla del móvil una imagen del documento físico, sino que genera un código QR temporal. Lo más innovador del sistema es que permite al ciudadano seleccionar qué datos personales desea compartir según la situación, incrementando así su control sobre la privacidad.

La aplicación ofrece tres modalidades de identificación:

- DNI edad: muestra únicamente la fotografía, el nombre y confirma si el titular es mayor de edad, sin revelar la fecha exacta de nacimiento.

- DNI simple: incluye la fotografía, nombre completo, apellidos, sexo y validez del documento.

- DNI completo: proporciona todos los datos que figuran en el documento físico tradicional.

Una vez seleccionado el nivel de información deseado, la aplicación genera automáticamente un código QR que permanece visible en la pantalla durante exactamente 60 segundos. Transcurrido este breve periodo, el código pierde su validez, siendo necesario generar uno nuevo para cada ocasión. Este sistema, desarrollado íntegramente por la Policía Nacional, garantiza la autenticidad de los datos mostrados.

El código QR puede ser escaneado por cualquier otro dispositivo que tenga instalada la aplicación MiDNI. Paralelamente, las empresas están comenzando a adaptar sus sistemas para poder leer estos códigos y verificar la identidad de los ciudadanos según la opción elegida. Como parte de esta primera fase de implementación, la Policía Nacional distribuirá 6.000 teléfonos con la aplicación preinstalada entre sus unidades de Seguridad Ciudadana, facilitando así la lectura de los QR cuando un ciudadano se identifique digitalmente ante los agentes.

Usos permitidos del DNI digital hasta 2026

En esta primera fase de implantación, que se extenderá hasta abril de 2026, el DNI en formato digital podrá utilizarse exclusivamente para acreditar la identidad de manera presencial en determinados trámites y gestiones.

Entre los usos actualmente autorizados se encuentran:

Control de acceso a espacios públicos o privados

Establecimiento de relaciones jurídicas

Firma de escrituras ante notario

Acreditación de identidad en trámites presenciales con la Administración

Identificación ante las fuerzas de seguridad

Acreditación ante entidades privadas

Verificación de mayoría de edad

Apertura de cuentas bancarias

Registro en establecimientos hoteleros

Alquiler de vehículos

Transacciones comerciales presenciales que requieran DNI vigente

Recogida de paquetes en Correos o servicios de mensajería

También está permitido utilizarlo para identificarse antes de ejercer el derecho al voto. Además, la Policía Nacional está trabajando activamente con Aena para que, en un futuro próximo, el DNI digital pueda servir como documento de viaje en vuelos nacionales, siempre acompañado del correspondiente billete.

¿Qué novedades llegarán con la segunda fase en 2026?

La hoja de ruta para la implantación del DNI digital contempla una expansión significativa de sus funcionalidades a partir de abril de 2026. Tras este primer año de adaptación y puesta en marcha, se incorporarán nuevas prestaciones que ampliarán considerablemente su utilidad.

El cambio más relevante será la posibilidad de utilizar el DNI digital para realizar gestiones telemáticas, lo que supone un importante salto cualitativo. Entre las nuevas funcionalidades previstas destacan:

Autenticación con firma electrónica en trámites online

Utilización como documento válido para paso de fronteras dentro del espacio Schengen

No obstante, conviene aclarar que, por el momento, el DNI digital no podrá emplearse para acreditarse en el extranjero ni como documento de viaje fuera de España. Estas limitaciones responden a normativas internacionales de identificación que aún no contemplan el uso de documentos digitales para estos fines.

¿Qué ventajas ofrece el DNI digital frente al tradicional?

El nuevo formato de identificación presenta numerosas ventajas para los ciudadanos. En primer lugar, evita la necesidad de llevar siempre encima el documento físico, reduciendo el riesgo de pérdida o deterioro. Además, el sistema de códigos QR temporales minimiza las posibilidades de suplantación de identidad, ya que cada código es único y caduca en apenas un minuto.

La personalización del nivel de información compartida supone también un avance significativo en términos de privacidad. Por ejemplo, si solo se necesita verificar la mayoría de edad para acceder a determinados establecimientos, el ciudadano puede optar por mostrar únicamente ese dato, sin revelar información adicional como su dirección o fecha de nacimiento completa.

¿Cómo afecta el DNI digital a la protección de datos personales?

Una de las características más destacables del sistema MiDNI es su enfoque en la protección de datos. La aplicación ha sido diseñada siguiendo estrictos protocolos de seguridad que impiden el almacenamiento de información personal tanto en el dispositivo que solicita la identificación como en el que comprueba la identidad del titular.

Los datos mostrados a través del código QR están cifrados y su validez limitada a 60 segundos refuerza la seguridad del sistema. Además, al permitir al usuario seleccionar qué información compartir en cada ocasión, se implementa de forma práctica el principio de minimización de datos contemplado en la legislación europea de protección de datos.

El desarrollo de esta aplicación representa un ejemplo de cómo la digitalización de los servicios públicos puede avanzar sin comprometer la seguridad y privacidad de los ciudadanos, adaptándose a los nuevos tiempos pero manteniendo todas las garantías legales necesarias.