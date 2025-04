Celler Cercavins: quan crear és un plaer

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Vall del Corb amaga un tresor enològic que ha anat guanyant prestigi al llarg dels darrers anys. El Celler Cercavins, ubicat a Verdú, representa l'esperit d'una terra amb vocació vinícola centenària que ha sabut combinar tradició i modernitat per crear vins d'excel·lència reconeguts arreu del món.

Fundat l'any 2003 gràcies a la iniciativa de tres apassionats del vi —Josep Solé, Josep Hernández i Flavià Serret—, aquest celler urgellenc ha transformat la seva producció de raïm en una referència de qualitat a la zona. La seva filosofia es fonamenta en diversos pilars: passió pel vi, laboriositat en els processos, utilització de tecnologia acurada i aposta ferma per la proximitat i la qualitat.

Un terroir privilegiat amb caràcter propi

El secret dels vins del Celler Cercavins rau, en gran mesura, en les peculiaritats del seu terroir. El celler disposa d'unes seixanta hectàrees on cultiva una àmplia varietat de raïms que inclouen l'ull de llebre, sirà, merlot, cabernet sauvignon, macabeu, parellada, sauvignon blanc, chardonnay, garnatxa blanca i gewürztraminer. A més, fidels al seu esperit innovador, també experimenten constantment amb noves varietats.

Les condicions edafoclimàtiques de la zona configuren un escenari ideal per a la viticultura de qualitat. Els sòls característics, el clima àrid, la baixa pluviometria (inferior als 400 mm anuals) i, especialment, el fort contrast tèrmic entre el dia i la nit, creen les condicions perfectes per preservar els aromes i l'acidesa dels raïms, conferint als vins una personalitat única i distintiva.

La gamma Bru de Verdú: l'expressió més genuïna del celler

Entre les seves creacions més destacades trobem la línia Bru de Verdú, que ha esdevingut la carta de presentació del celler. El Bru Blanc, elaborat principalment amb garnatxa blanca, es fermenta a baixa temperatura i posteriorment es treballa amb les mares fines del cupatge durant tres mesos. Aquest procés meticulós dóna com a resultat un vi franc d'aromes amb notes de fruites de pinyol com el préssec blanc i l'albercoc, combinades amb subtils tocs cítrics.

Pel que fa als vins negres, el Bru de Verdú estàndard s'elabora amb una combinació d'ull de llebre i syrah. Després d'una criança de deu mesos en botes de roure francès i americà, ofereix un perfil sensorial complex amb notes torrades, especiades i balsàmiques, amb un postgust potent i llarg que culmina amb un final terrós característic.

La gamma es completa amb el Bru de Verdú 14, un vi més exclusiu elaborat principalment amb syrah i sotmès a una criança de 17 mesos. Aquest vi manté el caràcter vegetal de la varietat, amb notes terroses i minerals, i un retrogust que combina matisos balsàmics i especiats (com pebre negre i coriandre), culminant amb un final cítric que el fa especialment elegant.

Una trajectòria marcada pel reconeixement internacional

El compromís amb l'excel·lència ha portat els vins del Celler Cercavins a ser reconeguts en prestigiosos certàmens vitivinícoles d'arreu del món. Entre els guardons més destacats es troben el Vinalies d'Or a París, el Bacchus a nivell estatal, i premis a la International Wine & Spirit Competition, confirmant així la projecció internacional d'aquests vins nascuts a l'interior de Catalunya.

Aquest reconeixement no és fruit de la casualitat, sinó del treball constant i meticulós en totes les fases de producció. "Sempre vetllem per la qualitat del producte", afirmen els responsables del celler, evidenciant una filosofia empresarial que prioritza l'excel·lència per sobre d'altres consideracions.

Mirant cap al futur: adaptació a un mercat canviant

Després de més de dues dècades d'experiència, el Celler Cercavins afronta el futur amb nous reptes i una visió clara. Entre els seus objectius més immediats es troba donar un nou enfocament als seus vins, prioritzant els blancs i negres joves per poder arribar a segments de mercat cada vegada més dinàmics i canviants.

Aquesta estratègia no implica, tanmateix, renunciar a l'essència que ha definit el celler des dels seus inicis: el respecte pel terroir, l'elaboració artesanal i la recerca constant de la màxima qualitat. Es tracta, més aviat, d'adaptar-se a les noves tendències de consum sense perdre la identitat pròpia.

La història del Celler Cercavins exemplifica a la perfecció com la passió, quan es combina amb el coneixement tècnic i el respecte per la tradició, pot transformar-se en un projecte empresarial d'èxit capaç de posicionar els vins catalans al més alt nivell internacional, contribuint així a la projecció exterior del nostre patrimoni vitivinícola.