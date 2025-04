Multas de hasta 600 euros: la campaña de la DGT que comienza este lunes 7 de abril

Publicado por agencias / SEGRE Creado: Actualizado:

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha iniciado este lunes 7 de abril una nueva campaña de vigilancia intensiva enfocada al control de los límites de velocidad en las carreteras españolas. Esta iniciativa, que se extenderá hasta el próximo domingo 13 de abril, responde a la estadística que sitúa la velocidad inadecuada como el tercer factor más frecuente en siniestros de tráfico con víctimas mortales.

Durante estos siete días, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, junto con las policías locales y autonómicas, intensificarán su presencia en tramos considerados de riesgo y en aquellos puntos donde habitualmente se superan los límites establecidos y existe un elevado índice de siniestralidad. La campaña no es exclusiva de España, sino que se desarrolla simultáneamente en todos los países adheridos a la asociación europea RoadPol (European Roads Policing Network), siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales para garantizar el cumplimiento de las limitaciones de velocidad.

Esta acción forma parte de una estrategia más amplia que busca reducir la accidentalidad en las carreteras españolas, especialmente ahora que se acerca la operación especial de Semana Santa, uno de los periodos con mayor movilidad en nuestras carreteras.

Plan de ampliación de radares en 2025

Más allá de esta campaña puntual, la DGT ha comenzado ya a reforzar su red de vigilancia permanente con la instalación de 41 nuevos dispositivos de control de velocidad desde principios de año. En concreto, se han puesto en funcionamiento 28 radares fijos y 15 radares de tramo, que forman parte de un ambicioso plan que contempla la colocación de 122 nuevos puntos de control a lo largo de 2025.

Este despliegue tecnológico no es arbitrario, sino que responde a una estrategia basada en evidencias científicas que demuestran que la velocidad no solo incrementa el riesgo de sufrir un accidente, sino que también aumenta significativamente la gravedad de las lesiones cuando este se produce. La DGT subraya que a mayor velocidad, menor es el tiempo de reacción disponible para evitar un siniestro y más severas son las consecuencias del impacto.

Además de los radares fijos y de tramo, la vigilancia se complementará con controles móviles y supervisión aérea desde los helicópteros del organismo, creando así una red de vigilancia integral que dificultará a los conductores eludir los controles de velocidad.

La tecnología como aliada: sistemas ADAS e ISA

La batalla contra los excesos de velocidad no solo se libra desde el ámbito sancionador. La DGT recuerda que, desde el pasado 6 de julio de 2024, todos los vehículos nuevos matriculados en España deben incorporar una serie de funciones de seguridad avanzadas conocidas como ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), entre las que se encuentra el Asistente Inteligente de Velocidad (ISA).

Este sistema combina la información del navegador del vehículo, que muestra el límite de velocidad de la vía por la que se circula, con un mecanismo de reconocimiento de señales que permite detectar limitaciones temporales. De esta forma, el conductor recibe asistencia en tiempo real para conocer y respetar los límites establecidos, lo que contribuye significativamente a mejorar la seguridad vial.

La implementación de estos sistemas forma parte de una iniciativa más amplia de la Comisión Europea que comenzó en mayo de 2018, con el objetivo de modernizar el sistema europeo de transportes mediante vehículos más seguros, menos contaminantes y tecnológicamente más avanzados.

¿Qué sanciones se aplican por exceso de velocidad?

Conviene recordar que las multas por exceso de velocidad en España varían según la gravedad de la infracción. Las sanciones económicas oscilan entre los 100 euros para infracciones leves (excesos de hasta 20 km/h sobre el límite en vías urbanas o de hasta 30 km/h en interurbanas) hasta los 600 euros para las más graves, acompañadas de la pérdida de entre 2 y 6 puntos del carnet de conducir.

En los casos más extremos, cuando se supera el límite en más de 60 km/h en vía urbana o en más de 80 km/h en interurbana, la infracción pasa a considerarse un delito contra la seguridad vial, tipificado en el artículo 379 del Código Penal, pudiendo acarrear penas de prisión de 3 a 6 meses, multas económicas significativas o trabajos en beneficio de la comunidad, además de la retirada del permiso de conducir por un periodo de 1 a 4 años.

¿Cómo afecta la velocidad a la seguridad vial?

Los estudios realizados por la DGT y otros organismos internacionales demuestran que la velocidad afecta de manera directa tanto a la probabilidad de sufrir un accidente como a su gravedad. A mayor velocidad, aumenta la distancia de frenado, se reduce el campo visual del conductor y disminuye su capacidad de reacción ante imprevistos.

Según datos oficiales, un aumento de solo un 5% en la velocidad media incrementa aproximadamente un 10% los accidentes con heridos y un 20% los siniestros mortales. Por ello, respetar los límites establecidos no es solo una cuestión legal, sino una responsabilidad hacia la propia seguridad y la de todos los usuarios de las vías.

¿Dónde se ubican los nuevos radares?

Aunque la DGT no ha detallado la ubicación exacta de todos los nuevos dispositivos, la normativa establece que su instalación debe estar debidamente señalizada y responder a criterios objetivos de seguridad. La tendencia actual es colocarlos en puntos donde existe una alta concentración de accidentes o en tramos donde habitualmente se detectan excesos de velocidad significativos.

Los conductores pueden conocer la ubicación aproximada de los radares fijos a través de la página web oficial de la DGT o mediante aplicaciones móviles autorizadas que proporcionan esta información. No obstante, las autoridades recuerdan que el objetivo final no es recaudatorio sino preventivo, buscando que los límites de velocidad se respeten en toda la red viaria y no solo en los puntos donde existe vigilancia.