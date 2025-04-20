Cantar por los derechos de los niños

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

Las canciones ideadas por los niños del Agrupament Escolta Coll de les Savines de Cervera y la escuela Maria-Mercè Marçal de Tàrrega optan a convertirse en el himno de los derechos de los niños de Catalunya. Son los únicos de la demarcación de Lleida que participan en el concurso Tenim Veu organizado por el Síndic de Greuges de Catalunya. El objetivo es que a través de la música los más pequeños conozcan sus derechos y aprendan a defenderlos. Más de cuarenta grupos integrados por niños de entre ocho y doce años, de escuelas, casals, esplais o Agrupaments Escolta de todo el territorio han presentado sus propuestas. El de Cervera es el único agrupament que ha participado en el concurso con 16 niños de 3º y 4º de Primaria que forman parte del grupo Llops i Daines. Marc Torres, uno de los responsables, hacía tiempo que tenía la idea de hacer una canción con los niños y con el concurso vieron la oportunidad perfecta para sacar adelante el proyecto. El proceso creativo empezó a principios de febrero con talleres musicales con un piano y un micrófono con los que los más pequeños se adentraron en el mundo de la producción musical. También llevaron a cabo diferentes dinámicas para escribir la letra de forma conjunta y de donde salieron frases tan ingeniosas como No puc conduir, ni pujar al Dragon Khan, però això no vol dir que no sigui important!. Marc se encargó de componer la base de la canción, pero fueron ellos los que eligieron las melodías y finalmente la grabaron en el Conservatori de Cervera. Durante la salida que hicieron en el Molí de la Roda a mediados de marzo grabaron el videoclip de la canción con coreografía incluida. “Hemos tenido mucho trabajo, pero ha sido una experiencia muy bonita y diferente, a las familias les ha hecho mucha ilusión”, concluye Marc.

Por su parte, los alumnos de 6º de Primaria de la escuela Maria-Mercè Marçal de Tàrrega han presentado dos canciones. El resultado final ha sido fruto de un proceso creativo sobre conceptos como derechos, educación, igualdad, respeto, paz o ser escuchados. En los videoclips los alumnos muestran carteles con los que reivindican sus derechos. Las votaciones están abiertas hasta mañana y se pueden votar tres canciones por persona.

Las cinco canciones escogidas pasarán a la segunda fase en la que un jurado escogerá a las tres finalistas. Durante la gala, el 12 de mayo en el CosmoCaixa, interpretarán sus canciones en directo.