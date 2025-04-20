El Mercadal se llena en Torà

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Centenares de personas llenaron el viernes por la mañana las calles de Torà para asistir al Mercadal, que acogió más de 70 paradas, entre la que había productos artesanos, anticuarios, muestra de quesos u oficios tradicionales, entre otros. También había un espacio de juegos tradicionales. Asimismo, los asistentes pudieron visitar el Museu de la Fusteria en Cal Ventureta; el antiguo horno de pan en la calle del Forn y el Museu Cal Gegó en la calle Baix. El público también pudo disfrutar de fotografías de gran formato en el marco del proyecto Recordant Torà y se celebró la primera Trobada de Gegants Infantils con la participación de cinco colles.