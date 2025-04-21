Reacciones a la muerte del Papa Francisco: la voz de la iglesia y la sociedad leridana

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Papa Francisco ha muerto este lunes a las 7.35 horas (5.35 GMT) en su residencia de la Casa Santa Marta, según ha anunciado el camarlengo, el cardenal Kevin Joseph Farrel, en un vídeo mensaje oficial. La noticia ha generado una oleada de reacciones entre las autoridades civiles y religiosas de Lleida, que han destacado el compromiso del pontífice con los más desfavorecidos.

"Con profundo dolor tengo que anunciar que el papa Francisco ha muerto a las 7.35 horas de hoy, el obispo de Roma ha vuelto a la casa del padre", ha comunicado Farrel, añadiendo que "su vida entera ha sido dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia y nos ha enseñado el valor del evangelio con fidelidad, valor y amor universal y en manera particular a favor de los más pobres y marginados".

Reacciones institucionales a Lleida

Joan Talarn, presidente de la Diputación de Lleida, ha calificado la defunción como "una noticia de alto impacto no sólo para la comunidad católica", a quien ha trasladado su pésame. Talarn ha destacado que Papa Francisco "ha sido modelo de persona comprometida con los más débiles, y su voz humilde resonará para siempre con fuerza unida a los valores de humanidad, igualdad y honestidad".

Por su parte, el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha expresado su "sentido pésame a toda la comunidad cristiana" y ha recordado al pontífice como "firme defensor de la paz, de la igualdad social y de los derechos de las personas", afirmando que su legado será recordado.

Desde Aitona, su alcaldesa Rosa Pujol ha expresado que "nos ha sacudido la triste noticia" y ha definido al Papa como "un líder espiritual próximo, humilde y comprometido con los valores humanos y la justicia social", enviando su pésame "al Vaticano, a la Iglesia Católica y a todas las personas creyentes que hoy lloran su pérdida".

La voz de la Iglesia leridana

El Obispado de Lleida se ha unido "en plegaria por su alma" y ha agradecido "a su testigo de amor, humildad y servicio". Mientras que Salvador Giménez, obispo de Lleida, ha destacado que Francisco "ha encarnado el Evangelio con gestos cotidianos y valientes" y "ha abierto puertas que hacía tiempo que estaban cerradas, ha hecho de la acogida una bandera y ha promovido una Iglesia 'en salida'".

La mirada desde la Diócesis del Urgell

Joan-Enric Vives, Arzobispo de Urgell y Copríncipe de Andorra, ha manifestado el agradecimiento de la Diócesis de Urgell al Papa Francisco por haber enviado a su Secretario de Estado a presidir la fiesta de la Virgen de Meritxell en septiembre de 2023, y por haber elegido a Josep-Lluís Serrano como Obispo Coadjutor de Urgell en julio de 2024. Vivas ha asegurado que "la memoria del Papa Francisco perdurará por su servicio a los migrantes y a los pobres y por la ejemplaridad de su vida entregada".