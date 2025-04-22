Todo listo para una nueva edición del Aplec de Primavera del Castell del Remei

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Castell del Remei ya lo tiene todo listo para acoger el próximo domingo 27 de abril una nueva edición del Aplec de Primavera, que incluirá el Cant del Virolai, una conversación literaria, un aperitivo con música en vivo, degustación de vinos, espectáculo y taller infantiles, y una comida al aire libre, entre otras actividades.

El Aplec comenzará a las 10.00 horas con el toque de sirena de la finca, que anunciará la llegada de vehículos históricos del Club de Vehicles Històrics de Lleida y la apertura del mercado de artesanía y de productos de proximidad. Los visitantes también podrán disfrutar de modelismo naval, exhibición y actividad de pilotaje de automodelismo, juegos tradicionales y actividades infantiles. A las 12.00 horas el Cor Absis de l’Escola de Música Pare Ireneu Segarra d’Ivars d’Urgell interpretará El Virolai y un repertorio de canciones tradicionales catalanas. Los protagonistas de la conversación literaria serán los escritores Xavier Macià y Núria Perpinyà. El espectáculo Lo Biel, l’home del sac y un taller de globoflexia serán las propuestas para los más pequeños.