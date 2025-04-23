Estudian la obesidad en enfermedades renales crónicas

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La investigadora del Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) Milica Bozic ha liderado un proyecto que propone analizar una clase de RNA (un ácido nucleico que participa en procesos esenciales para los seres vivos junto con el ADN) como nuevos factores involucrados en la enfermedad renal inducida por la obesidad. El proyecto, titulado miRNAs como Potentes Reguladores de la nefropatía asociada a la Obesidad [...], está financiado por el Instituto de Salud Carlos III a través de la convocatoria Ayuda Estratégica en Salud 2024, que dio inicio este año y está previsto que finalice en 2027.

La obesidad supone un problema de salud en todo el mundo y representa un importante factor de riesgo para el desarrollo y la progresión de la enfermedad renal crónica. En los últimos años, según apunta el IRBLleida, la incidencia de las nefropatías (daños o anomalías en los riñones) asociadas a la obesidad, como una de sus complicaciones, han aumentado hasta diez veces. El proyecto liderado por Bozic investiga cómo prevenir y revertir los efectos perjudiciales de la obesidad y los niveles anormales de lípidos en la función renal.