Cuánto gana un cardenal: este el sueldo que paga el Vaticano a los que elegirán al nuevo Papa

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Tras el reciente fallecimiento del Papa Francisco, los cardenales se sitúan en el centro de la atención mediática al ser las figuras clave dentro de la Iglesia Católica y los encargados de elegir al próximo pontífice. Entre las muchas dudas que surgen sobre estos altos prelados, destaca una cuestión de carácter económico: ¿qué remuneración perciben exactamente los cardenales por su labor? En un contexto de profundas reformas internas y ajustes presupuestarios implementados durante el pontificado de Francisco, sus condiciones salariales han experimentado una estandarización significativa en los últimos años.

Según informa la agencia italiana Ansa, en 2025 un cardenal al frente de un dicasterio del Vaticano cobra un sueldo mensual de 4.500 €. Esta cifra se aplica a los 18 cardenales que dirigen los principales organismos de la Curia romana, el gobierno central de la Iglesia Católica. Un aspecto destacable es que, en línea con las políticas de austeridad impulsadas por la Santa Sede, ya no se contemplan complementos adicionales para gastos personales o de secretaría, lo que refleja un cambio sustancial en la política económica vaticana.

Esta remuneración no representa únicamente un ajuste en términos monetarios, sino que encarna el espíritu de humildad y responsabilidad financiera que Francisco ha promovido insistentemente dentro de la institución. Cabe destacar que en septiembre de 2024, apenas unos meses antes de su fallecimiento, el pontífice argentino envió una carta a todos los miembros del Colegio Cardenalicio solicitándoles una contribución activa para reducir el déficit económico que atraviesa el Vaticano, un llamamiento que buscaba fomentar la corresponsabilidad entre los altos dirigentes eclesiásticos frente a los desafíos financieros de la Santa Sede.

Beneficios adicionales que complementan el sueldo cardenalicio

Más allá del salario base, los cardenales disfrutan de una serie de ventajas económicas que mejoran considerablemente su calidad de vida. Entre estos beneficios destacan el acceso a viviendas dentro del Estado Vaticano a precios muy por debajo del mercado romano, establecimientos comerciales con tarifas reducidas en comparación con el resto de Italia, y asistencia sanitaria completamente gratuita en las instalaciones médicas vaticanas. Este conjunto de prestaciones constituye un importante complemento a su remuneración mensual.

El Colegio Cardenalicio está compuesto actualmente por 252 miembros, aunque solamente 137 cardenales menores de 80 años tienen derecho a participar con voto en el cónclave que designará al sucesor de Francisco. Este selecto grupo no solo ostenta la responsabilidad espiritual sobre una institución milenaria, sino también el peso institucional de determinar su rumbo futuro en un momento particularmente decisivo para la Iglesia Católica.

Comparativa con otros salarios en la jerarquía vaticana

El sistema retributivo del Vaticano establece diferentes escalas salariales según el rango y las responsabilidades. Los empleados laicos que trabajan en las distintas dependencias vaticanas perciben sueldos que oscilan entre los 1.300 € y los 3.000 € mensuales, dependiendo de su categoría y antigüedad. Por su parte, el clero que ocupa posiciones de relevancia, como los obispos que desempeñan funciones en la Curia, reciben entre 1.500 € y 2.500 € al mes.

Estas cifras reflejan una estructura jerárquica clara en la que los cardenales, especialmente aquellos con responsabilidades directivas, se sitúan en la cúspide también en términos económicos. No obstante, los recortes y ajustes implementados durante el pontificado de Francisco han reducido significativamente las diferencias salariales que existían anteriormente entre los distintos niveles de la administración vaticana.

La reforma económica de Francisco: austeridad y transparencia

La estandarización de los salarios cardenalicios forma parte de una reforma más amplia que Francisco impulsó para sanear las finanzas vaticanas. En marzo de 2021, el Papa firmó un documento que establecía recortes progresivos en las remuneraciones de cardenales (10%), jefes de dicasterio y secretarios (8%), y clérigos y religiosos al servicio de la Santa Sede (3%). Esta medida, sin precedentes en la historia reciente de la Iglesia, respondía a la necesidad de afrontar un déficit económico agravado por la pandemia.

"La sostenibilidad económica y financiera actual requiere, entre otras decisiones, adoptar medidas relativas al personal", explicaba el pontífice en aquel momento, subrayando que estas decisiones se tomaban "según criterios de proporcionalidad y progresividad" y preservando los puestos de trabajo de los empleados con menor rango y salario.