Torrelameu celebró una nueva salida de los Armats

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los Armats de Torrelameu hicieron el viernes la salida por la décima edición de la procesión del Viernes Santo, pese a la amenaza de lluvia. Desde 2015 con un grupo una cuarentena de personas, desde niños, hasta jóvenes y adultos participan en este acto de la Semana Santa con una vestimenta que sigue el modelo de los soldados romanos. Los Armats completaron la procesión llevando de pie el San Cristo y la Virgen de los Dolores, siguiendo recorridos diferentes por las calles principales de esta población de la Noguera, y que finalizó en la puerta de la iglesia parroquial de L’Assumpció.