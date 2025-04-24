WhatsApp dejará de funcionar correctamente en estos iPhone a partir de mayo de 2025

Publicado por segre Creado: Actualizado:

WhatsApp dejará de funcionar en varios modelos de iPhone a partir del 5 de mayo de 2025. Esta decisión afecta principalmente a los teléfonos que no pueden actualizarse a iOS 15.1, como el iPhone 5S, el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus. Por lo que respecta a los dispositivos Android, la aplicación ya dejó de ser compatible con versiones anteriores a Android 5.0 (Lollipop) a principios de año, lo que significa que muchos teléfonos con más de diez años de antigüedad han quedado obsoletos para el uso de este servicio.

Este cambio forma parte de la estrategia de Meta, empresa matriz de WhatsApp, para mantenerse al día con los avances tecnológicos y mejorar la seguridad de la aplicación. Según explicó la compañía: "Cada año analizamos qué dispositivos y software son los más antiguos y tienen el menor número de usuarios. También es posible que estos dispositivos no cuenten con las actualizaciones de seguridad más recientes o la funcionalidad requerida para ejecutar WhatsApp".

La constante evolución de WhatsApp, con la incorporación de nuevas funcionalidades como el modelo de inteligencia artificial Meta AI, las transcripciones de los mensajes de audio o los códigos PIN para mayor privacidad, ha hecho que la aplicación sea cada vez más exigente tanto para el sistema operativo como para los componentes físicos de los dispositivos. Esto ha llevado a la empresa a dejar de apoyar a teléfonos más antiguos para centrarse en los más recientes.

Modelos afectados por la actualización de requisitos

A partir de mayo de 2025, WhatsApp requerirá que los iPhone tengan al menos la versión iOS 15.1 del sistema operativo. Hasta ahora, la aplicación era compatible con dispositivos que contaran con iOS 12 o posterior, pero con este cambio, quedarán fuera de juego todos los modelos anteriores en el iPhone 6s o el iPhone SE.

Para saber si tu iPhone se verá afectado, puedes comprobar la versión del sistema operativo yendo a "Configuración", después a "General", y finalmente a "Información" donde encontrarás la "Versión de iOS". Si es inferior a 15.1 y tu dispositivo no puede actualizarse a esta versión, tendrás que considerar adquirir un nuevo teléfono si quieres seguir utilizando WhatsApp.

En cuanto a los dispositivos Android, WhatsApp ya ha dejado de funcionar en aquellos con versiones anteriores a Android 5.0. Para comprobar la versión de tu Android, debes ir a "Configuración", tocar en "Sobre este dispositivo" o "Información del teléfono" y buscar el apartado "Versión Android".

Lista de teléfonos móviles que ya no son compatibles con WhatsApp

Entre los modelos de Android más conocidos que han dejado de ser compatibles con WhatsApp, están:

Motorola: Toda la primera generación de Moto G, Razr HD, Moto E 2014

Huawei: Ascend P6 S, Ascend G525, Huawei C199, Huawei GX1s y Huawei Y625

HTC: One X, One X+, HTC One X+, Desire 500, Desire 601

Sony: Xperia T, Xperia V, Xperia SP y Xperia Z

Lenovo: 46600, Lenovo A858T, Lenovo P70 y Lenovo S890

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90

Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini

En cuanto a los iPhone, a partir del 5 de mayo de 2025 quedarán sin soporte de WhatsApp los modelos iPhone 5S, iPhone 6 y iPhone 6 Plus, así como todos los modelos anteriores que no puedan actualizarse a iOS 15.1.

Qué puedes hacer si tu dispositivo queda obsoleto para WhatsApp

Si tu teléfono se encuentra entre los afectados, la única solución viable es adquirir un nuevo dispositivo que cumpla con los requisitos mínimos de sistema operativo establecidos por WhatsApp. Para no perder tus conversaciones y contenido multimedia, es recomendable realizar una copia de seguridad de WhatsApp antes de que la aplicación deje de funcionar en tu teléfono actual.

Meta ha asegurado que avisará con antelación a los usuarios afectados: "Antes de dejar de admitir tu dispositivo o sistema operativo, recibirás una notificación a WhatsApp y se te recordará varias veces que debes actualizarla". Esto te dará tiempo suficiente para realizar una copia de seguridad, subirla a la nube y después restaurarla al nuevo dispositivo.

Es importante tener en cuenta que si no se realiza esta migración, podría perderse todo el historial de conversaciones, imágenes, vídeos y otros contenidos de los chats de WhatsApp, así como el acceso a la aplicación en general.












