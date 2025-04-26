Alcoletge ya vibra con el ‘Mil Maneres de Somiar’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El festival Mil Maneres de Alcoletge arrancó ayer susexta edición bajo el lema Mil Maneres de Somiar y reivindicando el mundo local como espacio de creación, convivencia y transformación social, además de querer hacer llegar las artes escénicas a todo el mundo. Los primeros espectáculos fueron el concierto Zum de La Tresca i la Verdesca y el humor gestual de Leandre Clown con N’imPORTE quoi. La fiesta continuará hoy con propuestas tan diversas como el espectáculo de marionetas Es ven germà petit, el teatro inclusivo de La Màxima, el clown de La Pera Llimonera o la música en directo de Sidral Brass Band y Azadi Sound System+JordiO. El festival pondrá punto y final mañana con el concierto de La Niña Paracaídas, la danza y el circo de Proyecto Tránsito y el poético espectáculo de clausura H de La Córcoles.