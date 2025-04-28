Fraga revive sus tradiciones con una Faldeta multitudinaria

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Fraga vivió ayer la jornada grande del Día de la Faldeta, Fiesta de Interés Turístico Nacional. Comenzó con un desfile multitudinario que superó el número de participantes del año pasado. Según las primeras estimaciones, se calcula que más de 2.000 fragatinos salieron a la calle luciendo la indumentaria tradicional de la ciudad. El desfile llegó a la iglesia de San Pedro, donde tuvo lugar la misa baturra que finalizó con el simbólico casamiento de los novios. A la salida, Josan Badía y Esther Roca, los peñeros mayores que representan a los contrayentes del cuadro La Boda de Fraga de Miquel Viladrich, fueron agasajados con peladillas por parte de sus amigos y familiares.

A continuación, la comitiva volvió a desfilar hasta una plaza de España repleta de vecinos y turistas, en la que se bailó un vals y posteriormente se hizo el retrato de los novios.

En los actos de la mañana participó el consejero de Turismo y Medioambiente del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco, quien destacó que “la Faldeta es conocida en todo Aragón como una de las muestras de defensa de las tradiciones y de la cultura”. Por su parte, el alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, puso el énfasis en que esta celebración representa “nuestros valores, nuestras tradiciones y toda nuestra historia”. Además, ayer tuvo lugar el Homenaje a las Dones de Faldetes, con la actuación a cargo de la Rondalla de Peña Fragatina.