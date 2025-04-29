DjMaRiiO queda atrapado en el tren y acaba en un hotel de Lleida: agradecimiento a David y Nil

DjMaRiiO queda atrapado en el tren y acaba en un hotel de Lleida: salvado por David y el Nilo

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El sistema ferroviario catalán y español sufrió ayer uno de los episodios más caóticos que se acuerdan en décadas con el apagón masivo de que ha afectado toda la Península Ibérica , dejando aproximadamente 30.000 pasajeros atrapados en los trenes en plena circulación. Este incidente sin precedentes ha paralizado completamente la red ferroviaria de alta velocidad y ha dejado miles de ciudadanos en una situación desesperada, con trenes parados durante horas en medio de la nada.

Entre los afectados se encontraba el conocido creador de contenido DjMaRiiO, on que se ha convertido en un testigo presencial de esta crisis ferroviaria al quedarse atrapado en un convoy de Iryo que realizaba el trayecto entre Barcelona y Zaragoza. El youtuber ha ido documentando en tiempo real toda su experiencia a través de las redes sociales, convirtiéndose en una fuente de información valiosa para entender la magnitud de lo que estaba sucediendo.

Testimonio en directo: la crónica de DjMaRiiO desde el interior del convoy

"Tren apagado sin aire acondicionado y con mucho calor, tampoco funciona el lavabo, vamos de vez en cuando a coger el aire a las puertas que han dejado abiertas, explicaba el de Móstoles a través de su perfil en X (anteriormente Twitter). Les suyas actualizaciones periódicas permitían conocer el estado real de la situación dentro de los vagones afectados por el apagón.

A pesar de la gravedad de la situación, el creador de contenidos no perdió su característico sentido del humor: "En Google Maps me marca que estoy a sólo cuatro días caminando de casa. No acabé el FUT Champions", escribió, consiguiendo arrancar sonrisas incluso en una situación tan complicada.

Les imágenes compartidas por DjMaRiiO mostraban las vías completamente vacías mientras llegaban los servicios de emergencia. En una de sus actualizaciones más inquietantes, documentó como los equipos de emergencia evacuaban a una mujer embarazada, evidenciando la vulnerabilidad de los pasajeros atrapados durante tantas horas.

Condiciones extremas: supervivencia a bordo sin servicios básicos

La situación dentro del tren se fue deteriorando con el paso de las horas. Sin aire acondicionado y con temperaturas elevadas, los pasajeros han tenido que afrontar condiciones muy duras. "Nos han ido dando agua de vez en cuando y están poniendo escaleras para bajar al campo y poder utilizarlo como servicio", relataba DjMaRiiO, ilustrando la precariedad de la situación.

Uno de los aspectos más preocupantes ha sido la falta de servicios básicos durante las largas horas de espera. Los lavabos del tren dejaron de funcionar, obligando a improvisar soluciones de emergencia que permitieran a los pasajeros bajar al exterior. Además, los suministros de agua se agotaron durante varias horas, agravando todavía más la situación dentro de los vagones atrapados en medio del campo.

Los servicios de emergencia proporcionaron provisiones básicas, pero la logística para atender miles de pasajeros dispersos por toda la red ferroviaria ha sido un reto mayúsculo para las autoridades.

Agradecimiento a David y Nil, que lo llevan a Lleida

Finalmente, después de seis largas horas parado en medio de la nada, DjMaRiiO pudo compartir con sus seguidores un vídeo en el cual daba las gracias a David y a su hijo Nil, de un pueblo próximo, que trasladaron al youtuber hasta un hotel de Lleida.

Este martes ha seguido la emisión, desde Lleida, en la cual el creador de contenidos explicaba las aventuras desde la estación de Lleida, esperando un tren dirección en Madrid que ha tardado más de una hora en llegar.