Caos a Lleida i a tot l’Estat per una apagada general massiva sense precedents

La sobtada desaparició del 60% de la demanda elèctrica ha provocat el col·lapse de serveis bàsics com internet, transport i sistemes de pagament

La falta de llum va provocar escenes com aquesta d’un cuiner amb una llum frontal en un restaurant. - ESMERALDA FARNELL

Un apagada massiva sense precedents que va afectar tot l’estat espanyol i Portugal ahir a les 12.33 va generar el caos a l’inutilitzar serveis bàsics com internet, la telefonia mòbil i fixa, el transport ferroviari i l’aeri o els pagaments amb targeta i mòbil. A la majoria de Lleida es va prolongar més de 10 hores i ahir a la nit encara hi havia molts llocs a les fosques.

A 12,33 hores d’ahir, Lleida, Catalunya, la resta d’Espanya i Portugal van tornar a l’època preindustrial, quan no hi havia electricitat. Una sobtada desaparició mai registrada de 15 gigawatts (el 60% de la demanda total) de la xarxa elèctrica estatal, va provocar aquesta gran apagada que va desfermar el caos. 

Les causes

Les causes encara estan per aclarir, però els efectes van ser immediats i es van prolongar durant com a mínim unes deu hores a la majoria dels municipis de Lleida (vegeu el desglossament). Tots els trens, tret dels que funcionen amb gasoil –com els de la línia Lleida-la Pobla–, van quedar aturats allà on es trobaven, ja fos en una estació o enmig del no-res, com li va succeir a un Avlo amb destinació a Barcelona que portava 579 passatgers i que es va aturar al terme de l’Albi. 

Caos i transistors

Els semàfors es van quedar a les fosques i conductors i vianants van haver de gestionar la situació com van poder fins que els urbans van començar a regular el trànsit als principals encreuaments. Els telèfons mòbils i els fixos van quedar inutilitzats, igual que internet. L’únic canal de comunicació que va continuar funcionant va ser el de la ràdio. Els vells transistors a piles, que molts joves no havien vist a la seua vida, van recobrar protagonisme, i fins i tot es van formar grups de persones que intentaven saber el que succeïa a través d’asquests ginys. Ambulatoris i hospitals van anul·lar les visites i proves programades i només atenien casos urgents. 

A l’Arnau, els generadors van permetre mantenir serveis essencials com el de l’UCI i quiròfans per a operacions ineludibles. Centenars de persones es van veure atrapades dins d’ascensors i van ser rescatades de forma progressiva pels Bombers. 

Mossos d’Esquadra i Policies Locals van mobilitzar el màxim d’efectius per atendre les emergències i evitar robatoris i saquejos quan es va fer de nit. La majoria d’establiments comercials es van quedar sense poder cobrar amb targeta o mòbil i només despatxaven clients que portaven diners en efectiu. Molts van optar per tancar i en els que no es podia abaixar la persiana de forma manual els seus titulars es van quedar de guàrdia a la porta. 

En supermercats i botigues de queviures que van seguir oberts es van formar cues de persones que volien comprar aigua –que es va esgotar en la majoria– i aliments no peribles. Les llanternes i piles també es van acabar en moltes botigues. I els bars i restaurants van haver d’adaptar la seua oferta als menjars en fred i la durada de l’apagada va fer que el gènere que tenien als congeladors i neveres acabés sent inservible.

Més de deu hores sense proveïment a la majoria de la demarcació

L’apagada va començar a la mateixa hora a tots els territoris afectats, però la tornada a la normalitat va ser molt dispar. Municipis d’Aragó com Osca i altres del nord d’Espanya ja tenien llum a les tres de la tarda. A Barcelona i la seua zona metropolitana, el subministrament es va començar a recuperar de forma molt gradual cap a les 4 de la tarda, mentre que a les comarques de Lleida això no va succeir fins entre les 19.00 i les 19.30, en punts de la capital com Balàfia o l’entorn de l’Auditori, i una hora després en localitats com Agramunt. En canvi, nombrosos municipis i la major part de Lleida ciutat encara no havien recuperat el servei cap a la mitjanit.

