Comienza la instalación de escenarios para la Festa Major

Los viandantes pudieron comprobar ayer el inicio de la instalación del escenario de la plaza Sant Joan para la Festa Major de Lleida, que comenzará el próximo 9 de mayo. La previa ya dará inicio el día 8, con el Seguici del Marraco. Sant Joan acogerá los actos más tradicionales y, como novedad, este año la Paeria anunció que se instalarán toldos para dar sombra en este espacio. Con más de 250 actividades, la Festa Major concluirá el 12 de mayo con el castillo de fuegos artificiales.