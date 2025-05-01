Todo listo en Tàrrega para una Festa Major de Maig de récord

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Tàrrega vivirá una Festa Major de Maig de récord con nueve días de programación y unas sesenta actividades en las que la cultura popular, la música y la gastronomía serán los ejes principales. Del 10 al 18 de mayo, la concejalía de Cultura y más de veinte entidades locales han preparado un amplio abanico de propuestas dirigidas a públicos de todas las edades y mayoritariamente de carácter gratuito. El concejal de Cultura, Miquel Nadal, destacó que “la Festa Major de Maig crece en programación y en duración con una apuesta clara por la cultura popular”. En este sentido, entre las novedades cabe destacar la celebración de la primera diada castellera, una cantata de habaneras, un campeonato de butifarra, el estreno de El Bategar de Targa, un nuevo espectáculo hecho y pensado para adolescentes que fusiona las últimas tendencias musicales con la cultura popular local y la presentación de la gegantona inclusiva de la Associació Alba.

En cuanto al apartado musical, los cabezas de cartel serán Julieta, La Fúmiga, Svetlana y Al·lèrgiques al Pol·len. En clave local actuarán Edu Escaño, Utopía y PD Sunday mientras que para los más pequeños se ha programado el concierto de La Colla Pirata, la nueva propuesta familiar de Pepet i Marieta. Nadal explicó que para escoger la programación han tenido en cuenta criterios como “la paridad de género, la apuesta por la lengua catalana y la diversidad de estilos, todas las franjas de edad y los grupos locales enmarcados en los Països Catalans”.

El pregón inaugural correrá a cargo de la Associació Alba en homenaje a los 50 años de la entidad. La alcaldesa, Alba Pijuan, avanzó que la directora, Maite Trepat, y miembros de la asociación ofrecerán un discurso coral.

Otras propuestas son la Nit del Tararot, la Eixida, la Eixideta, el CorreTossino, la Firacóc, la Trobada de Gegants, el correfoc de los Diables de BAT y el castillo de fuegos artificiales.