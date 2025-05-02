Así fue el apagón masivo, el silencio y la recuperación, vista en las gráficas del digital de SEGRE

El apagón eléctrico generalizado que afectó a toda España este lunes 28 de abril provocó un incremento en el consumo de contenidos informativos digitales, llegando a un aumento del 388% con respecto al día anterior durante las horas más críticas, según GfK. Fenómeno que evidencia el papel fundamental de los medios digitales como fuente primaria de información en situaciones de emergencia colectiva, según revelan los datos oficiales.

El medidor oficial GfK DAM registró este crecimiento espectacular entre las 12:50h y las 14:20h, coincidiendo con el inicio del apagón. El momento álgido se produjo entre las 13:00h y las 13:10h, cuando el incremento superó el 545% con respecto a la misma franja del domingo.

El digital del diario SEGRE fue testigo presencial de este comportamiento, observando a través de sus gráficas internas de audiencia cómo caía repentinamente la demanda de información a las 12:35h, seguido de un pico informativo cuando se publicó la noticia del aviso de la caída eléctrica, a las 12:55h. En este punto del SEGRE registró un aumento de casi el 400% de demanda informativa, es decir, de personas conectadas al digital leyendo información.

La gráfica del apagón en SEGRE

A partir de este momento, con el apagón general, los datos internos de SEGRE muestran un fenómeno interesante: mientras los lectores peninsulares cayeron un 80% (por motivos obvios), se produjo un incremento significativo de usuarios que leían desde Andorra (+130%), Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia o el Reino Unido, con aumentos de entre el 150% y el 200% con respecto a un día habitual. Este flujo internacional permitió que el digital de SEGRE mantuviera cifras positivas de audiencia a pesar del apagón en España.

Cronología de la recuperación del servicio

Por la noche se empezó a anunciar la recuperación progresiva del suministro eléctrico en Lleida, iniciándose por el norte de Lleida (Secà de Sant Pere, Balàfia, Prat de la Riba...) y extendiéndose por otras zonas y barrios. A las 22:30h, buena parte de Lleida ya tenía luz, aunque en barrios como la Bordeta o Cappont esta llegó pasada la medianoche. Sin embargo, a las 22:45, con los servidores y equipos reiniciados, SEGRE reanudó su actividad informativa, generando un nuevo pico de audiencia.

El interés y cobertura informativa se mantuvo durante buena parte de la madrugada, desde las 23h del lunes hasta las 4h del martes. Después de una breve bajada, los lectores se reconectaron masivamente entre las 6h y las 7h de la mañana, en contraste con el habitual pico de las 8:30h en días normales. Durante todo el martes, SEGRE siguió informando de las afectaciones, manteniendo una elevada audiencia a lo largo de la jornada.

La gráfica del apagón en SEGRE

España: La apagada eléctrica dispara un 388% el consumo de noticias

GfK DAM, medidor oficial del consumo digital en España, ha analizado los datos de navegación más destacados que reflejan el comportamiento de la población ante este hecho tan significativo. Aunque la mitad del país estaba desconectado de la red eléctrica, hay que destacar que en el momento de producirse el apagón, de 12:50h a 14:20h, se registró un aumento del 388% del consumo de información y noticias en Internet con respecto al día anterior. De hecho, el pico más alto de consumo se situó entre las 13h y las 13:10h, superando el 545% de crecimiento. Similar al crecimiento que tuvo SEGRE, de cerca del 400%.

Durante el resto de la tarde, y a pesar de los impedimentos técnicos, el consumo de información se mantuvo elevado, por encima del 50% con respecto al día anterior. A medida que avanzaba la jornada y todas las comunidades iban recuperando el suministro, este consumo se iba incrementando progresivamente.

Incremento notable después de la recuperación eléctrica

Según GfK, a partir de las 22:20h, cuando se produjo una llegada masiva de luz a todas aquellas zonas que todavía no contaban con electricidad, el consumo de información se situó por encima del 100%. A lo largo de toda la madrugada del martes, este consumo estuvo por encima del 100% con respecto al domingo y, a partir de las 7:40 horas de la mañana hasta las 12:40, se mantuvo siempre por encima del 60%.

David Sánchez, Director de GfK Media, destaca: "El valor de los medios de comunicación como vehículos de información y actualización constante para los ciudadanos es evidente, pero se constata especialmente en momentos delicados y de incertidumbre para la población, en los cuales el acceso a información contrastada es un arma contra el alarmismo y la desinformación. Aunque muchas personas estuvieron alejadas de sus seres amados, gracias a los medios al menos pudieron mantenerse en contacto con la realidad".

Datos significativos sobre el consumo digital

La búsqueda de noticias marcó la actividad digital durante este episodio, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un contexto de caída de Internet. Concretamente, el consumo de contenidos de Internet, según los registros de GfK DAM, descendió un 12% con respecto al día anterior, pero el consumo de información del lunes delante del domingo aumentó un 67%.