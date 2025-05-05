Una semana después del gran apagón os preguntamos: ¿estáis preparados para una nueva situación así?

Aula a oscuras en la Universidad de Lleida (UdL).

El apagón masivo que colapsó hace justo una semana a las 12.33 horas todo el estado español y Portugal ha dejado huella en las comarcas de Lleida. Durante más de diez horas, pueblos y ciudades quedaron completamente a oscuras, con servicios esenciales como internet, telefonía, transporte ferroviario y pagos electrónicos totalmente inutilizados. Además, la falta de suministro eléctrico provocó cortes en los semáforos, cancelación de visitas médicas, cierre de comercios y una gran demanda de alimentos, agua y pilas. Ya lo sabemos de memoria.

Los viejos transistores en pilas volvieron a ser útiles, y la radio se convirtió en el principal canal informativo, mientras los servicios de emergencia tuvieron que multiplicar esfuerzos por atender rescates, controlar el tráfico y prevenir incidentes durante estas horas.

Ante este episodio sin precedentes, muchos ciudadanos se preguntan si realmente estamos preparados para hacer frente a una situación similar.

