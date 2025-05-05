Vallfogona sirve más de 2.000 raciones en la tercera edición de la Fira Caragol Food

Más de 2.000 comensales pasaron en dos días por el certamen. - AYUNTAMIENTO DE VALLFOGONA DE BALAGUER

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los seis restauradores que han participado en el espacio de degustación de la tercera Fira Caragol Food de Vallfogona de Balaguer, cuatro de la localidad, uno de Balaguer y otro de Ponts, despacharon entre el sábado y el domingo más de 2.000 raciones de caracoles, lo que supone un aumento de dos centenares en relación con el volumen consumido el año pasado. A ese número de consumiciones se les añaden las 2.500 de bebidas que sirvieron los dos cerveceros y las tres bodegas de vino que participaron en el evento, según los datos facilitados por el consistorio de la localidad de la Noguera.

“Estamos muy contentos porque el certamen se ha consolidado en el calendario con solo tres ediciones como demuestran las cifras, espectaculares”, señaló el alcalde, Xavier Castellana.

“Además de las cantidades de caracoles, vino y cerveza, el resto de establecimientos participantes han vendido unas 2.000 tapas”, añadió.

El plato presentado por Joan Pinyol, de la peña Lo Porró Carrincló, se proclamó vencedor del concurso de recetas para cocineros aficionados.

El certamen, que incluyó un mercado agroalimentario de proximidad con treinta expositores, ha tenido el apoyo de la Diputación, la Fecoll y la federación de Hostelería.