Los Vestits de Paper, rumbo a la Unesco con una exposición en Barcelona

Una quincena de vestidos de papel de los museos de Mollerussa y Amposta protagonizan la exposición que podrá verse del 8 de mayo al 20 de julio en el Centre d’Artesania de Catalunya, en Barcelona. La muestra, que se inaugura el jueves a las seis y media de la tarde en un acto abierto al público, forma parte del impulso conjunto que llevan a cabo Mollerussa, Amposta y la Unión de Parroquias de Porto para incluir El arte de coser vestidos de papel en la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la Unesco. La inauguración contará con la presencia del alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, y de las concejalas de Cultura y de Fiestas de Amposta, Inés Martí y Anna Tomàs. La exposición incluye diez piezas del fondo del Museu de Vestits de Paper de Mollerussa y cinco de Amposta, representativas de las tres categorías de los concursos: Moda Actual, Fantasía y Época. Las piezas han sido seleccionadas entre las más emblemáticas y premiadas de diferentes ediciones, y llevan la firma de modistas destacadas de Mollerussa y toda Lleida, entre las que se encuentran Pepita Marrades, Roser Cardona y Natàlia Ermakova. También se harán tres talleres para que sus participantes aprendan a confeccionar vestidos de papel.