El hospital Arnau de Vilanova de Lleida atendió en 2024 a 200 personas por pérdidas gestacionales

Profesionales de la medicina, la enfermería y las comadronas de la atención primaria y hospitalaria participaron ayer en la Jornada sobre el model d’acompanyament al dol perinatal en la Regió Sanitària de Lleida que se celebró en el salón de actos del Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV). Durante el encuentro, se reveló que un total de 200 personas fueron atendidas en 2024 en el centro hospitalario por pérdidas gestacionales.

El encuentro contó con la participación de Emilio Maestre, facultativo especialista del Servicio de Obstetricia y Ginecología y coordinador de la Unidad de Duelo Perinatal del HUAV. Según apuntó ayer Maestre durante su intervención, “nuestra sociedad vive de espaldas a la muerte, y el duelo perinatal es un duelo desautorizado socialmente”. Asimismo, aseguró que se trata de un duelo que “puede acabar en una depresión, por eso es tan importante el acompañamiento profesional y el trabajo en equipo entre los distintos niveles asistenciales”.

La jornada de ayer se dividió en varias mesas temáticas, con el propósito de aportar y compartir conocimientos entre los profesionales de los diferentes ámbitos implicados en la atención a las familias en situación de muerte y duelo perinatal. Paralelamente, se ofrecieron recursos para abordar las diferentes situaciones que puedan derivar de estos casos.