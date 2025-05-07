Rosalía y Georgina Rodríguez, protagonistas en la MET Gala

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La fiesta benéfica anual MET Gala se celebró en el Museo de Arte Moderno (MOMA) de Nueva York la madrugada del martes bajo la temática Superfino: el arte de la sastrería en el dandismo negro. La cantante Rosalía y Georgina Rodríguez, modelo e influencer, fueron las principales representantes españolas en una lista con más de 400 invitados, entre los cuales también destacó la presencia de los cantantes Maluma, J Balvin, Bad Bunny, Shakira, Dua Lipa, o de la actriz Zendaya, conocida por su papel en la serie Euphoria, entre otros. También pasaron por la alfombra rosa Rihanna y Miley Cyrus, o celebridades y protagonistas de varios reality shows como Kim Kardashian, Kylie Jenner y Kendall Jenner, habituales en estos grandes eventos.

La catalana Rosalía se dejó ver con un vestido de LaQuan Smith, mientras que Georgina Rodríguez vistió un diseño de la marca Vetements.