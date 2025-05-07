Rosalía y Georgina Rodríguez, protagonistas en la MET Gala
La fiesta benéfica anual MET Gala se celebró en el Museo de Arte Moderno (MOMA) de Nueva York la madrugada del martes bajo la temática Superfino: el arte de la sastrería en el dandismo negro. La cantante Rosalía y Georgina Rodríguez, modelo e influencer, fueron las principales representantes españolas en una lista con más de 400 invitados, entre los cuales también destacó la presencia de los cantantes Maluma, J Balvin, Bad Bunny, Shakira, Dua Lipa, o de la actriz Zendaya, conocida por su papel en la serie Euphoria, entre otros. También pasaron por la alfombra rosa Rihanna y Miley Cyrus, o celebridades y protagonistas de varios reality shows como Kim Kardashian, Kylie Jenner y Kendall Jenner, habituales en estos grandes eventos.
La catalana Rosalía se dejó ver con un vestido de LaQuan Smith, mientras que Georgina Rodríguez vistió un diseño de la marca Vetements.