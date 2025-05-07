Vuelve la Fiesta del Cine a Lleida con entradas a 3,50 euros

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Fiesta del Cine regresa a las salas españolas del 2 al 5 de junio con su tradicional precio reducido de 3,50 euros por entrada. Esta popular iniciativa contará con la participación de más de 300 complejos cinematográficos repartidos por toda la geografía nacional, lo que supone una oportunidad excepcional para que los aficionados al séptimo arte disfruten de los últimos estrenos a un precio muy asequible durante cuatro días consecutivos.

En la demarcación de Lleida, las 16 salas del complejo JCA Alpicat y las dos de los Cinemes Majèstic de Tàrrega, pertenecientes al Circuit Urgellenc, secundarán esta actividad como ya es habitual en anteriores ediciones. La novedad de este año reside en la incorporación de las recién inauguradas salas Ocine Premium de Lleida, que participarán por primera vez en esta iniciativa promocional. Además, Screenbox Lleida también ofrecerá al público este atractivo descuento, completando así la oferta cinematográfica de la zona.

Proceso para beneficiarse de la promoción

A diferencia de ediciones anteriores, cuando era necesario acreditarse previamente, en las últimas convocatorias se ha simplificado el proceso. Los espectadores interesados pueden adquirir directamente sus entradas al precio reducido de 3,50 euros acudiendo a las taquillas de los cines participantes o realizando la compra a través de sus páginas web y aplicaciones oficiales.

Es importante señalar que la promoción se aplica a todas las películas en cartelera y a todas las sesiones durante los días señalados, con algunas excepciones como contenidos alternativos, proyecciones en formatos especiales o eventos exclusivos que podrían quedar fuera de la promoción según la política de cada sala.