Las imágenes de un Agrònom de Ferro multitudinario

Las actividades reunieron a centenares de participantes

La actividad de la Txaranga-Bassa Fang, una de las propuestas con más éxito de participantes.

La actividad de la Txaranga-Bassa Fang, una de las propuestas con más éxito de participantes.

La celebración del Agrònom de Ferro, un evento organizado por el comité de fiestas universitarias del campus de ETSEA de la Universitat de Lleida, tuvo lugar ayer con varias actividades que reunieron a cientos de participantes. 

La jornada comenzó al mediodía con una gincana y un vermut musical. Después, estaba prevista la Cursa de la Turca, un bingo musical y la presentación de paellas elaboradas por los grupos participantes. También tuvo lugar la actividad Txaranga- Bassa Fang, en la que los más valientes tenían que superar varias pruebas físicas.

