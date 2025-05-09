La inclusión social, más fácil

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El servicio Punt Òmnia Balaguer, un programa de la Generalitat de Catalunya gestionado por Aspid, ha facilitado la inclusión social y la vinculación a la comunidad de 343 personas desde su creación en octubre de 2024. Concretamente, el Punt Òmnia consiste en proporcionar herramientas TIC a personas de colectivos vulnerables con el objetivo de facilitar los procesos de empoderamiento y cohesión comunitaria a través de actividades, talleres y proyectos que puedan contribuir al desarrollo de los usuarios. En los últimos siete meses, se han llevado a cabo 49 actividades diferentes en los ámbitos del aprendizaje, la ocupación, la cultura, la participación en entidades locales o la administración en línea.