El Ayuntamiento de Lleida impulsa la mejora de la gestión de los gatos comunitarios en el Parque de Santa Cecília

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Lleida ha iniciado esta semana una actuación para mejorar la gestión de la agrupación de gatos comunitarios en torno al Parque de Santa Cecília. El objetivo es garantizar el bienestar de los animales y evitar conflictos con otros usos del espacio público, especialmente cerca del jardín de infancia La Faldeta y del parque infantil.

La intervención prevé la creación de una zona segura con un nuevo punto de alimentación, más alejado de las áreas de paso, y cuenta con la colaboración de los alimentadores y alimentadoras de la zona. También se trasladarán las casetas para los gatos, se acondicionarán los accesos y se colocará cartelería informativa.

La concejala de Sostenibilidad, Begoña Iglesias, ha destacado que se trata de una primera acción dentro de una política más amplia para gestionar las colonias felinas de la ciudad, a pesar de la falta de apoyo de otras administraciones. Una vez habilitado el nuevo espacio, se llevará a cabo una nueva campaña de captura, esterilización y retorno (CER) de los gatos, así como el seguimiento continuado del punto de alimentación.

Esta iniciativa se suma a la que ya se realizó en el Turó de la Seu Vella, concretamente en la zona de la Llengua de Serp.