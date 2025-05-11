Cervera, referente del pan

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

La Fira del Pa i el Ceral de Cervera, en el marco de la 79a edición de la tradicional Fira de Sant Isidre, arrancó ayer con éxito, aunque por la tarde el tiempo no acompañó. En esta ocasión se ha apostado por los productores de km0 y el talento local. Dos ejemplos que tendrán lugar hoy son el showcooking de la cerverina Gal·la Pipó o la gastroexperiencia con óleos y hierbas aromáticas de Virginie Buu-Hoi, de Sant Miquel de Tudela. Como novedad se ha ampliado la oferta de cervezas artesanas con tres estands y la gastronómica con más food trucks.

El certamen ha consolidado la oferta de productos para celíacos, con una degustación y con la presencia de la Associació Celíacs de Catalunya. En este sentido, durante la inauguración de ayer, el alcalde Jan Pomés explicó que próximamente la Paeria dará a conocer nuevas ayudas para las personas celíacas del municipio con el objetivo de “aligerar la carga económica en su cesta de la compra e igualarla en todos los hogares”. El alcalde agradeció a la Diputació que haya aumentado de 15.000 a 35.000 euros la subvención para Fires i Mercats de Cervera.

Pau Borràs, representante del Gremi de Forners de les Terres de Lleida, anunció ayer que están trabajando en la elaboración de un pan de Ponent y els Pirineus con ingredientes del territorio, “saludable y digestivo”. Borràs propuso que el año que viene se pudiera dar a conocer en la Fira del Pa. Ayer el Consell Comarcal también presentó la campaña per Sucar-hi pa en el marco de su adhesión al proyecto Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia.

La feria, que continúa hoy, cuenta con 33 paradas y actividades para todos los públicos.