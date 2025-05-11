Lleida se vuelca en una nueva jornada de la fiesta mayor

Publicado por acn / redacció Imágenes. Jordi Echevarria Creado: Actualizado:

Las calles de Lleida se han llenado durante la mañana de este domingo de actividades y actuaciones de cultura popular en el marco de las fiestas de Mayo. Mientras que los Grallers de Lleida y los Trabucaires han sido los más matinales para poner música a las primeras horas de la jornada, el Eix Comercial ha sido el escenario que ha concentrado la mayor parte de la actividad festiva con la salida de gigantes y cabezudos y bailes populares.

Asimismo, la procesión y la ofrenda floral en honor a Sant Anastasi, patrón de la ciudad, también han centrado parte de la jornada. De cara la tarde, destaca la clásica Batalla de Flors, que este año se traslada de manera excepcional a la calle Doctora Castells por las obras en Rambla Ferran.