Tàrrega sigue de Festa Major con sardanas, magia y el nuevo Campionat de Botifarra

Después de la jornada inaugural con el pregón más inclusivo de la historia a cargo de usuarios de la Associació Alba por su 50 aniversario y la celebración de la primera diada castellera de la ciudad, así como exhibición del Esbart Albada y habaneras con Les Anxovetes, la Festa Major de Maig de Tàrrega continuó ayer con diferentes propuestas. Entre estas a primera hora de la mañana se estrenó un Campionat de Botifarra -organizado por La Soll y la concejalía de Cultura- que, en su primera edición, contó con la participación de 14 parejas, “un gran éxito” según el concejal de Cultura, Miquel Nadal. También se celebró la 41 edición del Aplec de Sardanes dels Amics de la Sardana de Tàrrega con la participación de la Cobla Tàrrega y Cobla Jovenívola de Agramunt, que llenó la plaza del Carme tanto a mediodía como por la tarde. Finalmente, en el Teatre Ateneu tuvo lugar la gala de magia BIG con la formación urgelense Next Generation. A primera hora se celebró la 24ª Mitja Marató i 10 km Ciutat de Tàrrega con más de 700 atletas (más información en la página 12).

Tàrrega celebra este año una Festa Major de Maig de récord que se alargará hasta el próximo domingo día 18 con más de 60 propuestas para todos los públicos. Hoy lunes el popular humorista Peyu ofrecerá su espectáculo La niña bonita en el Teatre Ateneu a partir de las 20.00 horas. Las entradas ya están prácticamente agotadas y la representación, además, tendrá un carácter solidario, ya que con la aportación de la entrada se ayudará a hacer posible la participación del Ball dels Valencians de Tàrrega en el 37º Aplec Internacional, organizado por el Adifolk, que se celebrará en Bastia (Córcega). Mañana martes tendrá lugar la Processó y el Seguici Festiu de les Santes Espines , misa y el baile de l’Eixida, la danza tradicional de la ciudad.