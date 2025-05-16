Alfarràs se convierte en el epicentro cultural y gastronómico de Ponent con LagraveraFest

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Vinya Núria de las bodegas Lagravera, ubicada en la carretera de Tamarite, 19, de Alfarràs, se convertirá mañana en el epicentro cultural y gastronómico de Ponent con la celebración de la cuarta edición del LagaveraFest. Este festival primaveral y vinicultural, que tiene un precio de entrada de 25 euros (gratuito para los menores), reunirá en un entorno privilegiado música en directo, gastronomía local y, evidentemente, los vinos de la reconocida bodega leridana.

El acontecimiento ofrecerá a los asistentes un programa lleno de actividades para disfrutar de una jornada completa. Destacan las actuaciones musicales de Alidé Sans, Bru Music, La Cremallera Teatre y Dj Luis Lenuit en un escenario 360º que permitirá una experiencia inmersiva. Además, se ha organizado un servicio gastronómico con degustaciones de productos de proximidad gracias a la colaboración de nuevo productores locales, reforzando así el compromiso con la economía de la zona. El winebar será uno de los puntos más concurridos, donde se podrán probar los vinos elaborados por Lagravera con variedades autóctonas leridanas.

Un festival con componente solidario

Una de las novedades más destacadas de esta edición es su vertiente solidaria. Por cada botella de vino que se compre durante el festival, los asistentes recibirán una chapa solidaria #Lleidatanament, una iniciativa impulsada por el conocido comunicador e influencer Postureig de Lleida. Todas las donaciones recaudadas se destinarán íntegramente a la Associació Afanoc de Lleida, entidad que trabaja con niños y familias afectadas por el cáncer infantil.

La bodega Lagravera, organizadora del acontecimiento, ha habilitado varios puntos de venta donde los visitantes podrán adquirir sus vinos y contribuir así a esta causa solidaria. Para más información sobre el acontecimiento, los interesados pueden consultar las redes sociales de la bodega (@lagravera), donde se actualiza toda la información relativa al festival.

Actividades para todas las edades

El LagaveraFest se ha consolidado como una propuesta para todos los públicos. Los más pequeños también tendrán su espacio con espectáculos infantiles especialmente diseñados para ellos. Esta propuesta familiar permite que grupos de amigos y familias puedan disfrutar conjuntamente de una jornada al aire libre, donde la cultura del vino se combina con actividades lúdicas y educativas.

El escenario 360º supondrá una innovación con respecto a ediciones anteriores, ya que permitirá a los asistentes disfrutar de los espectáculos desde cualquier ángulo, mejorando la experiencia inmersiva del festival. Esta apuesta por formatos innovadores es una de las señas de identidad del LagaveraFest, que busca reinventarse en cada edición.

Les bodegas Lagravera : tradición vitivinícola en Lleida

Lagravera ha posicionado como una de las bodegas más innovadoras de la provincia de Lleida, apostando por la recuperación de variedades autóctonas y por la elaboración de vinos con personalidad propia. Situada en un antiguo terreno de extracción de grava (de aquí su nombre), esta bodega ha conseguido transformar un espacio industrial en un proyecto vitivinícola de referencia.

El festival representa la culminación de un proyecto que va más allá de la elaboración de vino, integrando aspectos culturales, gastronómicos y sociales. La Vinya Núria, con sus vistas privilegiadas sobre el paisaje leridano, ofrece el escenario perfecto para esta celebración que año tras año atrae a más visitantes, consolidándose como una cita ineludible en el calendario de acontecimientos de Ponent.