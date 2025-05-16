El Enre9 ya invade las calles de Lleida

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La cuarta edición del festival Enre9, de artes en vivo y en la calle, se inauguró oficialmente ayer por todo lo alto con un pasacalles musical, que arrancó en la plaza Barcelona de Lleida y recorrió las calles del barrio de Mariola hasta los jardines Primer de Maig. El desfile estaba liderado por una batucada con músicos de L’Intèrpret y contó con la participación de varios centros educativos de la zona: las escuelas Santa Maria de Gardeny, Magí Morera i Galícia, Joan XXIII y el Institut Castell dels Templers. Asimismo, al finalizar el recorrido, estaba prevista una muestra de peluquería creativa a cargo de la compañía Sienta la Cabeza y el Institut Castell dels Templers, y la actuación de la Coral Mariola. Por la tarde, la plaza Barcelona tenía que acoger un encuentro del pueblo gitano, así como el desfile Estilo Gypsy.

La tercera jornada del Enre9 comienza esta mañana (11.00) en la plaza Barcelona con el espectáculo de circo y danza aérea Josianes ou l’art de la résistance para público escolar. Se trata de una propuesta hasta ahora inédita en España que se volverá a representar por la tarde (18.30) para el público general. Los platos fuertes de la jornada llegarán a las 19.00, con una exhibición de música urbana en Primer de Maig, y a las 20.30, el monólogo El multiverso de Wiz Problema, comediante con orígenes gambianos con más de medio millón de seguidores en Instagram. El certamen se prolongará hasta el domingo y, a partir de mañana, ha previsto decenas de actividades de teatro, circo, danza, música y talleres multiculturales gratuitos y para todos los públicos.