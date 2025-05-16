El Museu Morera invita a reflexionar en torno a la relación entre personas y tecnología con dos nuevas muestras

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El Museu Morera de Lleida acoge desde esta semana dos muestras con obras de las artistas Mónica Rikic y Anna Carreras que invitan a reflexionar en torno a la relación entre las personas y la tecnología. Por una parte, en el patio del museo se puede ver la instalación de Rikic 'Psychoflage', formada por 20 estructuras inflables que cuelgan del techo y que, a través de un montaje eléctrico "artesanal", se hinchan y se desinflan para simular una respiración. Por su parte, Carreras utiliza el código informático para crear piezas de arte generativo inspiradas en elementos de la naturaleza como son las raíces y los paisajes de bancales. Con estas obras, el museo empieza la programación de exposiciones temporales al patio y al atrio del equipamiento.

Les muestras de las dos artistas nacidas en Barcelona se inaugurarán este viernes por la tarde en el marco de las actividades programadas dentro de la Noche de los Museos. Además, con estas piezas, el espacio del atrio, en la entrada del museo, y el patio que vertebra el edificio se incorporan a la actividad habitual del equipamiento, según ha explicado su director, Jesús Navarro.

'Psychoflage' es una instalación vertical que, según ha explicado su artista, invita al espectador a reflexionar sobre cómo las personas se relacionan con la tecnología. "A menudo cuando pensamos con tecnología pensamos con colapso o estrés y, en este caso, propone que te sientes, te tranquilices y encuentres un momento de tranquilidad", ha indicado.

La obra crea un movimiento que imita la "respiración" y que transmite la sensación que el edificio respira al ritmo de la pieza. Eso se consigue, ha explicado Rikić, ha trabara de unos sistemas interactivos artesanales que incorporan cada una de las esculturas inflables y que controlan los ventiladores y luces.

Por su parte, Carreras se centra en la investigación de sistemas generativos programados con código para crear sus obras. A través de algoritmos, códigos y reglas crea imágenes abstractas inspiradas en temas cotidianos que generan reflexiones en el público. Son obras efímeras, ya que las imágenes expuestas corresponden a una captura de un momento dado dentro de una secuencia irrepetible.

Les obras expuestas forman parte de la Colección Nacional de Arte Contemporáneo de la Generalitat. Les piezas de Carreras se podrán ver hasta el 16 de octubre, mientras que la instalación de Rikić ocupará el espacio del patio hasta enero del próximo año.