Todo listo para un Aplec de récord en Lleida

Brazaletes gratuitos controlarán los accesos- Se han preparado 120.000 pulseras, entre collistes y visitantes, para que el acceso al recinto de las noches del viernes y sábado sea más ordenado. - MAGDALENA ALTISENT

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

La Federación de Colles del Aplec del Caragol de Lleida (Fecoll) presentó ayer la 44ª edición de esta emblemática fiesta gastronómica, que tendrá lugar del viernes al domingo de la próxima semana (del 23 al 25 de mayo) en los Camps Elisis de Lleida. Este año, el Aplec del Caragol alcanzará cifras históricas de participación con 121 colles que reunirán a 16.500 collistes. Ferran Perdrix, presidente de la Fecoll, destacó que “la fiesta continúa creciendo, hecho que ha provocado que muchas colles deban rechazar nuevos miembros por falta de espacio”.

La edición de este año presenta cambios significativos como la remodelación de la plaza central en los Camps Elisis, que se convertirá en el punto neurálgico del evento y estará dividida en tres zonas: un escenario para concursos, actividades y conciertos; una zona de restauración que duplicará la oferta del pabellón 4 y permitirá distribuir los flujos de visitantes en los momentos de mayor afluencia; y una terraza chill out al aire libre para quienes busquen un rato de tranquilidad fuera de la vorágine de la fiesta.

Otra de las medidas destacadas es la implementación de un sistema de control de acceso al recinto las noches del viernes (de 21.00 a 7.00) y sábado (de 20.00 a 7.00). “Se trata de un control preventivo que solo afectará a quienes aún no hayan accedido al recinto y durante los horarios estipulados”, matizó Perdrix. “Los recién llegados serán conducidos a la entrada principal (en el paseo de los Camps Elisis), y allí recibirán una pulsera gratuita que les permitirá moverse libremente”. También se efectuarán controles para evitar la entrada de armas blancas, botellas de vidrio y otros objetos potencialmente peligrosos. “De ninguna manera queremos asustar a los visitantes o dar una sensación de fiesta cerrada. Es una celebración participativa, pero necesitamos ordenar los accesos”, subrayó el presidente de la Fecoll.

Si bien el lunes dará comienzo la 27ª Setmana Cultural de la Fecoll (con el pregón a cargo del periodista Artur Peguera y varias actividades gratuitas hasta el jueves), la fiesta no invadirá los Camps Elisis hasta el viernes a las 19.30, con Lo Caragolasso. Este año, la penya Cigaló-Forçuts será la Colla d’Honor y el músico leridano Lluís Sánchez actuará como invitado junto al grupo Claquera.