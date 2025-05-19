Aplec del Caragol 2025 en Lleida: guía completa de actividades y horarios

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Lleida se prepara para acoger una nueva edición del Aplec del Caragol, uno de los acontecimientos gastronómicos y festivos más emblemáticos de Cataluña que se celebrará del 23 al 25 de mayo de 2025 en los Camps Elisis. Esta 44.ª edición contará con un extenso programa de actividades que incluye conciertos, concursos, actividades infantiles y, por descontado, las tradicionales comidas de hermandad donde el caragol será el protagonista indiscutible.

El pistoletazo de salida oficial del Aplec tendrá lugar el lunes 19 de mayo con el pregón a cargo de Artur Peguera en La Llotja de Lleida, donde también se inaugurará la XXVII Setmana Cultural de la Federació de Colles de l'Aplec del Caragol de Lleida (Fecoll) y se entregarán los premios Caragol Bover y Caragol Llimac 2025. Durante la semana previa al acontecimiento principal, los leridanos y visitantes podrán disfrutar de una variada oferta cultural con teatro, monólogos y habaneras, entre otras propuestas.

El programa del Aplec: tres días intensos de fiesta y gastronomía

El Aplec del Caragol empezará oficialmente el viernes 23 de mayo a las 19h con la concentración de grupos y pendones en la Fuente del Paseo Central. Media hora más tarde tendrá lugar el "Caragolasso", el acto inaugural que este año tendrá como Colla d'Honor a Cigaló-Forçuts y contará con Lluís Sánchez como invitado en un acto conducido por el Sr. Postu. El primer día se completará con las tradicionales cenas de hermandad en las parcelas de cada grupo y una amplia oferta musical que incluye a Vhäldemar y Brainwashed, que actuarán en conmemoración del 15.º aniversario de la Caragolera Metalera.

El sábado será la jornada más intensa, con actividades desde la mañana hasta la madrugada. A las 12h tendrá lugar la Ofrena Floral in memoriam y un pasacalle por el recinto, mientras que a las 16h empezará la II Petita Rua de l'Aplec, pensada para los más menudos. Por la tarde se hará la XXX Carrera Infantil de Caragols en el Anfiteatro y una exhibición de los Castellers de Lleida en la Glorieta. La jornada culminará con la cena de hermandad y la Gran Verbena con la Orquesta Saturno en el Pabellón 3.

El domingo, día del tradicional pasacalle

La jornada de clausura empezará muy temprano con el tradicional pasacalle. La concentración de grupos será a las 8:30h en la Avenida Tarradellas con Avenida Alacant, y a las 9h se iniciará el recorrido. A las 10:30h se procederá a la imposición de la escarapela del XLIV Aplec del Caragol en cada pendón en la Plaça Bores. Después de la comida de hermandad, la fiesta finalizará con la xarangada y despido oficial a las 18h en el Escenario de la Plaza Central, con la Xaranga Desmadrats.

Espacios y actividades para todas las edades

L'Aplec del Caragol no sólo es una fiesta gastronómica, sino que ofrece espacios y actividades para todos los públicos. El Aplec Infantil, situado en el Anfiteatro de los Campos Elíseos, dispondrá de un parque de inflables y juegos tradicionales de madera. El Pabellón 4 acogerá el Restaurante Pabellón en el interior y una terraza con food truck en el exterior, mientras que la Plaza Central contará con un restaurante bajo carpa y el Espacio San Miguel, donde se celebrará el concurso "la Colla más seeker del Aplec"! con un premio de 1.000 cervezas para la colla ganadora.

También destaca la zona Bivid Mobile, que ofrecerá wifi las 24 horas, recarga de terminales, actividades diversas y el V Concurso Caragol de Foc con importantes premios. Además, esta zona contará con una food truck especializada en caragols a la gormanda y hamburguesas, así como un servicio de barra con cervezas San Miguel.

Cómo acceder al recinto del Aplec

Para acceder al recinto del Aplec, todos los asistentes tendrán que llevar la pulsera oficial, que será gratuita para todo el mundo. Habrá dos tipos de pulseras: la de Collista, de color verde con el nombre de la colla impresa, que habrá que solicitar al cap de colla y servirá para los peñistas y sus invitados; y la de Visitant, de color beige, que se podrá solicitar en la entrada principal (Paseo Central) y permitirá el acceso al recinto en cualquier horario con las mismas condiciones que los collistas.

El acceso al recinto estará supervisado de las 21h del viernes a las 7h del sábado, y de las 20h del sábado a las 7h del domingo. Durante el resto de horarios, la entrada será libre para todo el mundo que lleve la pulsera correspondiente.

Packs y menús para los visitantes

Los visitantes que quieran degustar los famosos caracoles de Lleida podrán adquirir varios packs especiales. El Pack Menú adulto tiene un precio de 32€ en el Pabellón y 28€ en la Plaza Central, mientras que el Pack Menú infantil (para niños de 0 a 11 años) cuesta 13€. También hay disponible un Pack Cata de caracoles por 14€. Les reservas se pueden hacer a través del correo ricard@ilertravel.es o llamando al 699403406 del lunes al viernes, de 9h a 14h y de 15h a 18h.