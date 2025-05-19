Confirmado: Hacienda ya está enviando las "cartas del miedo"; ¿qué son?, ¿qué dicen? ¿quienes las pueden recibir?

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Agencia Tributaria ha comenzado a enviar 41.000 notificaciones a contribuyentes durante la actual campaña de la Renta 2024 (presentada en 2025). Conocidas popularmente como "cartas del miedo", estas comunicaciones tienen un objetivo claro: alertar de posibles errores o discrepancias en las declaraciones ya presentadas, dando la oportunidad de corregirlas antes del 1 de julio, fecha en que finaliza el plazo para declarar.

¿Qué son estas cartas?

Lejos de tratarse de sanciones o inspecciones formales, estas cartas tienen carácter preventivo e informativo. Hacienda detecta inconsistencias entre los datos fiscales que posee y lo que ha declarado el contribuyente: deducciones aplicadas incorrectamente, ingresos no declarados o diferencias patrimoniales son algunas de las causas más habituales.

La intención es que el propio contribuyente revise su declaración y, en caso de detectar un error, lo corrija voluntariamente mediante una declaración complementaria. Si lo hace antes de que la Agencia inicie un procedimiento sancionador, puede evitar multas y solo deberá abonar, si corresponde, intereses de demora.

¿Qué dicen las "cartas del miedo"?

El contenido de estas comunicaciones suele incluir un aviso sobre posibles discrepancias, sin acusaciones directas. Informan de que Hacienda ha detectado diferencias entre los datos declarados y los que figuran en sus registros, y se invita al contribuyente a revisar su situación. Pueden recibirse a través de distintos canales:

Correo postal al domicilio fiscal

Notificación electrónica en la sede de la AEAT

Avisos dentro de la app móvil oficial de Hacienda

Mensajes en la plataforma Renta Web

Estas cartas pueden llegar incluso después de haber confirmado el borrador y estar esperando la devolución.

¿Quiénes pueden recibirlas?

Cualquier persona que haya presentado su declaración y tenga una posible discrepancia puede recibir una de estas notificaciones, aunque hay perfiles con más probabilidad:

Quienes han modificado el borrador original

Contribuyentes con deducciones por vivienda, familia numerosa o donaciones

Personas con ingresos por alquileres, actividades económicas o inversiones

Quienes hayan operado con criptomonedas o tengan activos en el extranjero

Los expertos recomiendan revisar con detenimiento los datos fiscales disponibles en la web o app de la AEAT y compararlos con lo declarado. Si todo está correcto, no hay que hacer nada más, salvo conservar la documentación por si Hacienda la solicita formalmente.

Una oportunidad, no una amenaza

Aunque el apodo “cartas del miedo” refleja la inquietud que generan entre los contribuyentes, los técnicos de Hacienda insisten en su función pedagógica. Estas cartas permiten corregir errores sin consecuencias graves si se actúa a tiempo, y se enmarcan en una estrategia de cumplimiento voluntario cada vez más extendida en países de la OCDE.

En más del 60% de los casos, los ciudadanos regularizan su situación sin necesidad de sanciones. Por tanto, si recibes una de estas notificaciones, actúa con calma y revisa tu declaración: aún estás a tiempo de evitar complicaciones.