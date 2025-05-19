Éxito del Festival Enre9 de Lleida, que refuerza el vínculo con la comunidad

Publicado por Ignasi Gómez Cabrera Lleida Creado: Actualizado:

El Festival Enre9 de Lleida puso ayer el colofón a su cuarta edición, que la organización valoró muy positivamente. “Se ha ofrecido una programación equilibrada y en la que se ha dado un paso más en el ámbito profesional que ha favorecido la afluencia de un público con más curiosidad y ganas de disfrutar”, valoró Enric Blasi, uno de los responsables del festival. “También se ha mantenido el espíritu participativo y se han reforzado los vínculos con la comunidad, siendo un festival singular a escala europea”, añadió. Asimismo, el teniente de alcalde de la Paeria de Lleida, Carlos Enjuanes, valoró que esta edición ha contado “con éxito de público, de diversidad, de civismo y de convivencia”.

En este sentido, la jornada final de ayer ofreció propuestas artísticas que atrajeron a multitud de personas de todas las edades, etnias y culturas en varios espacios de la Zona 9 de la ciudad, como los Jardines 1º de Mayo, la plaza Barcelona o el patio de la Escuela Santa Maria de Gardeny. En este último espacio se celebró una de las obras destacadas de la matinal, Teranga, de la compañía Lo Niu (fundació Tutelar Alosa), un trabajo teatral inclusivo y comunitario inspirado en el Senegal, que divirtió al público. En paralelo, el percusionista Gorsy Edú demostró que “el ritmo es el quinto elemento de la naturaleza en África” con un recorrido emotivo, musical y evocador por la cultura y la filosofía del continente africano. Otras actuaciones fueron las The Leila, El Espejo Negro, Sienta la Cabeza o el grupo marroquí Tizwit Mundial.

Con una cincuentena de actividades, el Enre9 se ha consolidado como una propuesta cultural singular en la ciudad y ya piensa en la quinta edición.