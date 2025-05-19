¿Ha llegado el fentanilo a Lleida? La opinión de los expertos

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

La Fundació Arrels Sant Ignasi, una de las entidades referentes en la atención a personas con problemas de adicción en Lleida, confirma que aún no han detectado ningún caso de consumo de fentanilo entre sus usuarios. Así lo asegura Rosa Majoral, directora de la entidad, quien aclara que “todavía no hemos registrado a ningún usuario con esta adicción”.

El perfil mayoritario de las personas atendidas responde a consumos de drogas como la cocaína, la heroína o combinaciones de ambas, como el speedball. En colaboración con el Área de Drogodependencias del departamento de Salud, la Fundació lleva a cabo un programa de reducción de daños dirigido a personas en consumo activo, ofreciendo recursos de desintoxicación, acceso a vacunas y análisis médicos.

Además, cuentan con espacios habilitados para venopunción e inhalación asistida. Este último servicio es el que registra más demanda actualmente, hasta el punto de que el espacio disponible se ha quedado pequeño. También mantienen activo el Programa d’Intercanvi de Xeringues (PIX), que permite prevenir infecciones como el VIH o las hepatitis B y C mediante el intercambio de jeringuillas usadas por material estéril.

Durante 2024, la entidad ha atendido a 323 personas distintas, de las cuales unas 90 se encuentran en situación de exclusión social. “Esta cifra se ha mantenido más o menos igual que el año anterior”, señala Majoral. El servicio, ubicado en el Barri Antic de Lleida, funciona de lunes a viernes de 12.30 a 19.30 h. “Aparte de reducir daños personales, damos también un servicio a la comunidad”, concluye.