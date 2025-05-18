“Cuando eres alcohólico, la bebida te llega a importar más que la familia”

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

“Cuando eres alcohólico, la bebida pasa a ser lo más importante para ti, incluso más que la familia. Es muy triste, pero es una realidad”, afirma Josep Maria. Desde hace tres años, acude una vez a la semana a la Associació d'Alcohòlics Rehabilitats de Lleida (ARLLE), en la plaza Sant Llorenç. La entidad ofrece un recurso abierto a toda la población de acompañamiento a personas con problemas con la bebida. Josep Maria explica que fue su hermano quien lo animó a probar los servicios del ARLLE y ahora admite que “venir aquí me ha ido muy bien”. En las visitas, Josep Maria se encuentra con Eva Mazas, trabajadora social, con quien “me desahogo explicando problemas que no puedo compartir con nadie más, ni siquiera con mis seres amados,” asegura.

Fundada hace 30 años, ARLLE cuenta sólo con dos profesionales que atendieron a 40 usuarios en el 2024, y se mantiene gracias a subvenciones públicas. “Como ONG, no cobramos por consultas”, afirma Mazas, quien añade: “Nuestra atención es mucho más inmediata si se compara con la que ofrece el sistema sanitario”. “Vista la magnitud del problema del alcoholismo en nuestro país –al tratarse de una droga legal al alcance de todo el mundo y que forma parte de nuestra cultura– nos preocupa como de pequeñas somos las entidades que nos dedicamos a eso”, lamenta Mazas. Asimismo, trabajan para romper estigmas: “La palabra alcohólico asusta a mucha gente, pero no hay que serlo para tener problemas con la bebida. Aquí vienen personas cuyos perfiles no responden al estereotipo social de alcohólico”, apunta. A lo largo de estas tres décadas, “hemos resultado muy útiles para mucha gente. Pedir ayuda es de valientes”, constata Mazas. Por su parte, Josep Maria afirma que “me siento mucho más tranquilo cuando vengo, Eva ya se ha convertido en una persona de la confianza”.