El fondo documental de Joan Oró, cedido a la UdL

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Fundació Joan Oró cede temporalmente a la UdL el fondo documental del bioquímico leridano en virtud de un contrato en régimen de comodato firmado ayer. Se trata de una cesión gratuita, con una duración inicial de cuatro años, según el acuerdo firmado por el rector de la UdL, Jaume Puy, y el presidente de la Fundació Joan Oró, Francesc Oró. El objetivo es garantizar la conservación, catalogación y estudio de un fondo que incluye, entre otros materiales, más de 3.000 libros científicos, documentos manuscritos, cuadernos de estudio y de laboratorio, correspondencia con personalidades como el premio Nobel de Medicina Severo Ochoa o el astrofísico Carl Sagan, fotografías y objetos del científico leridano.

El fondo está relacionado principalmente con los ámbitos que estudió Joan Oró: la bioquímica, el origen de la vida, la astrobiología y exobiología, la astronomía y la exploración espacial, destacando el descubrimiento de la síntesis de la adenina o los análisis de las muestras lunares y marcianas de los programas Apolo y Viking de la NASA. Entre otros materiales, contiene dos tubos que la agencia espacial estadounidense entregó al profesor Oró con muestras lunares y otros restos de meteoritos analizados en su laboratorio con una antigüedad calculada de más de 4.500 millones de años. Asimismo, el legado incluye la carta del sucesor de John Fitzgerald Kennedy en la presidencia de EEUU, Lyndon B. Johnson, entonces presidente del Senado, que le facilitó obtener la residencia permanente en el país. El presidente de la Fundació Joan Oró explicó que de las 282 cajas que llegaron de EEUU, la UdL recibirá inicialmente 60 y se mostró muy satisfecho por el acuerdo ya que “Joan Oró quería convenios con la UdL y con ninguna otra”. Por su parte, Puy agradeció la cesión del legado y puso en valor la figura del científico como un “modelo para progresar”. Mientras, el director de la Càtedra Joan Oró de la UdL, Ferran Badia, subrayó que el objetivo es “dar impulso a la conservación y al estudio del fondo, que en gran parte es inédito”.