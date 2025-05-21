Junts apuesta por la prohibición del velo en las escuelas, el burka y el niqab

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Junts ha fijado posicionamiento a favor de la prohibición de la prohibición del velo a la educación obligatoria, así como del burka y el niqab en el conjunto de los espacios públicos. Según fuentes del partido, así lo ha acordado la ejecutiva, que también ha trasladado a sus alcaldes que sólo admiten el burkini en las piscinas municipales cuando se trate de "ropa técnica de baño". A corto plazo, este posicionamiento no se concretará en ninguna iniciativa legislativa, aunque no lo descartan a largo plazo. A pesar de todo, el grupo en el Parlamento votará en contra de la moción de Aliança Catalana que se debatirá este jueves. Argumentan que "destila odio por todas partes" y que "esta posición sólo genera más catalanofobia".

Con respecto al velo integral, como el burka o el niqab, Junts posiciona en contra "por una cuestión de no discriminación de género" y también de "seguridad". Con respecto al velo no integral, apuestan por su prohibición en menores en la educación obligatoria, en los extraescolares y la actividad deportiva, por las mismas razones. Y con respecto al burkini, ante la "imposibilidad para discernir por qué motivo" se lleva, precisan que su uso sólo se tiene que permitir cuando sea "ropa técnica de baño".

Fuentes de Junts explican que han adoptado este posicionamiento por parte de la ejecutiva en el marco del debate posterior al congreso de Calella del pasado otoño y de la Convención Municipalista. Estas mismas fuentes aseguran que no quieren "evitar ningún debate ni entrar en posiciones buenistas", sino que "afrontan los debates de forma ordenada".

Según el partido de Puigdemont, el posicionamiento no está "encorsetado" por la legislación actual y supone el "compromiso de sacar adelante iniciativas legislativas en coherencia" con este planteamiento allí donde sea posible. También busca ser un "punto de referencia debatido, consensuado y contrastado" para los alcaldes de Juntos

Sin embargo, hoy por hoy, no se traducirá en el impulso de ninguna iniciativa legislativa concreta. Desde Juntos dejan claro que "han escuchado a todo el mundo", también colectivos islámicos, antes de tomar esta decisión.

La moción de AC "destila odio"

Junts ha hecho público su posicionamiento coincidiendo con la víspera del debate de una moción de Aliança Catalana en el Parlamento, donde el partido de extrema derecha reclama la prohibición en el espacio público del hiyab, el niqab, el burka, el burkini o el chador.

En este sentido, la formación de Carles Puigdemont señala que votará en contra "con el convencimiento absoluto" porque el texto "destila odio por todas partes" y "no se puede coger por ningún sitio". E insisten en que "no los encontrarán nunca en este estilo".