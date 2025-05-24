Viernes de graduación para alumnos de la UdL

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Seu Vella de Lleida acogió ayer la celebración de la entrega de las orlas para graduados de Medicina de la Universitat de Lleida, en un acto apadrinado por Rosa Pérez, profesora de la UdL y gerente de la Región Sanitaria de Lleida. También las recibieron los alumnos y alumnas del grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos en el Saló Víctor Siurana del Rectorat. En Agrònoms, se celebró la graduación de los alumnos de Ingeniería Agraria y Alimentaria, apadrinados por Daniel Villalba.