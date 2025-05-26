Concurso de ‘xolla’ en la Fira del Parc del Alt Pirineu

El concurso de esquilado de ovejas es uno de los puntos fuertes del certamen. - PARC NATURAL DEL ALT PIRINEU

Arrós de Cardós en el municipio de Esterri de Cardós celebró ayer la XII Fira de Productes del Parc Natural de l’Alt Pirineu y l’Ovella Aranesa a la que asistieron más de un millar de personas, según explicó el director del parque, Marc Garriga. El certamen quiere dinamizar el sector artesano local de los municipios que comprende el parque y desde hace un par de ediciones también los artesanos del Parque Natural Regional de los Pyrénées Ariégeoises. Igualmente la feria da a conocer la raza de oveja aranesa, muy extendida en el municipio y los Pallars.

La jornada contó además con una decena de productores agroalimentarios y otros diez artesanos. El concurso de ‘Xolla’ con máquina y tijera, fue una atracción para muchas personas, que pudieron ver el esquilado, y hubo visitas guiadas y presentación de libros.